Rím si poradil s Turínom

Serie A - 20. kolo:



AS Rím - FC Turín 3:2 (2:0)



Góly: 15. Zaniolo, 34. Kolarov (z 11 m), 73. El Shaarawy - 51. Rincon, 67. Ansaldi

Rím 19. januára (TASR) - Futbalisti AS Rím zvíťazili v prvom sobotňajšom zápase 20. kola talianskej Serie A doma nad FC Turín 3:2. Domáci po prvom polčase viedli 2:0, no v druhom dovolili hosťom vyrovnať. Víťazný gól AS však strelil v 73. minúte útočník Stephan El Shaarawy. "Vlci" sú v tabuľke na 4. mieste s 33 bodmi.