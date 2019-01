Ashley Cole si bude do konca sezóny obliekať dres Derby County

Účastníka druhej najvyššej anglickej súťaže trénuje jeho bývalý spoluhráč z FC Chelsea Frank Lampard.

Londýn 21. januára (TASR) - Anglický futbalista Ashley Cole bude do konca tejto sezóny hrať za Derby County. Účastníka druhej najvyššej anglickej súťaže trénuje jeho bývalý spoluhráč z FC Chelsea Frank Lampard.



Tridsaťosemročný obranca si naposledy obliekal dres Los Angeles Galaxy v MLS a do Derby prišiel ako voľný hráč. "Teší ma, že sme dokázali získať Ashleyho do konca sezóny. Je fantastický hráč, kvalitný ľavý obranca a prináša bohaté skúsenosti aj do šatne," citovala Lamparda agentúra AFP.



Derby je v tabuľke na 6. mieste, na lídra Leeds United stráca 8 bodov.