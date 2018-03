Astoriho si tento týždeň uctia minútou ticha pred zápasmi LM a EL

Podľa agentúry AP našli hráča v nedeľu ráno bez známok života v izbe hotela, kde sa jeho mužstvo Fiorentina ubytovalo pred ligovým duelom v Udine.

Nyon 5. marca (TASR) - Európska futbalová únia (UEFA) v pondelok informovala, že počas tohtotýždňových zápasov Ligy majstrov a Európskej ligy si na všetkých ihriskách uctia minútou ticha pamiatku Davide Astoriho, ktorý zomrel cez víkend vo veku 31 rokov.



Podľa agentúry AP našli hráča v nedeľu ráno bez známok života v izbe hotela, kde sa jeho mužstvo Fiorentina ubytovalo pred ligovým duelom v Udine. Telo objavili spoluhráči, keď Astori neprišiel na raňajky. Pravdepodobne išlo o zástavu srdca, no oficiálne dôvod úmrtia vyšetrovatelia zatiaľ neoznámili.



Stopér ACF mal na konte aj 14 reprezentačných štartov za Taliansko, v ktorých strelil jeden gól. Vedenie Serie A najprv reagovalo odložením prvého zápasu nedeľňajšieho programu FC Janov - Cagliari. Neskôr na sociálnej sieti informovalo o zrušení celého nedeľného programu.



Pitva sa uskutoční v utorok, v stredu Astoriho telo prevezú do Florencie do národného tréningového centra na kraji mesta, aby sa s ním mohli rozlúčiť fanúšikovia. Pohreb je na pláne vo štvrtok v Bazilike Santa Croce vo Florencii. Informovala agentúra AP.