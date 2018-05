Bakoš predĺžil zmluvu s Viktoriou Plzeň

S úradujúcim českým majstrom podpísal slovenský futbalista kontrakt do júna 2019.

Plzeň 30. mája (TASR) - Slovenský futbalista Marek Bakoš bude aj v nasledujúcej sezóne pôsobiť vo Viktorii Plzeň. S úradujúcim českým majstrom podpísal zmluvu do júna 2019.



"Som rád, že môžem v Plzni pokračovať. Stále mám neskutočnú chuť hrať dobrý futbal a podporiť najdôležitejší a najlepší klub v mojej kariére," citoval slová 35-ročného útočníka klubový web Viktorie.



"Verím, že budem zdravý a schopný byť na ihrisku pre mojich spoluhráčov oporou. Teším sa na ďalší rok, v ktorom nás čakajú veľké výzvy," uviedol Bakoš, ktorý si tretíkrát v kariére zahrá Ligu majstrov.



Plzeň je automaticky zaradená do skupinovej fázy a môže sa tešiť na veľké zápasy. "Teším sa na to. Je to sen každého hráča. Dúfam, že tam vydržíme čo najdlhšie. Chceme ukázať, že Plzeň je futbalovo silná. Chcel by som si zahrať na Old Trafford, pretože Manchester United je jeden z mojich najobľúbenejších klubov," poznamenal Bakoš, ktorý má na konte tri české tituly (2011, 2013, 2018).