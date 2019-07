Bale neposilní Ťiang-su Su-ning

Real údajne nebol spokojný s výškou prestupovej čiastky za waleského reprezentanta.

Šanghaj 29. júla (TASR) - Čínsky futbalový klub Ťiang-su Su-ning získal do svojich radov 30-ročného chorvátskeho útočníka Ivana Santiniho. Angažovanie kanoniera Anderlechtu Brusel podľa miestnych médií znamená definitívnu bodku za snahou o získanie Garetha Balea z Realu Madrid. Účastník najvyššej čínskej súťaže by totiž prečerpal povolenú kvótu cudzincov v mužstve.



Španielske médiá v nedeľu popoludní informovali, že už takmer istú dohodu zablokovala Baleova rodina, no podľa AFP zrušil transfer madridský klub. Real údajne nebol spokojný s výškou prestupovej čiastky za waleského reprezentanta.