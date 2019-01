Balotelli posilnil Olympique Marseille, Garcia: Bol pre nás priorita

Klub ho získal z OGC Nice, keď súhlasil, že prevezme zostávajúcich šesť mesiacov z kontraktu 28-ročného útočníka.

Marseille 23. januára (TASR) - Taliansky futbalista Mario Balotelli bude obliekať dres Olympique Marseille. Klub ho získal z OGC Nice, keď súhlasil, že prevezme zostávajúcich šesť mesiacov z kontraktu 28-ročného útočníka.



Agentúra AFP v stredu informovala, že Balotelli v tíme aktuálne siedmeho tímu Ligue 1 úspešne absolvoval lekársku prehliadku. V piatkovom domácom zápase proti Lille však svojim spoluhráčom ešte nepomôže. Dôvodom je fakt, že Balotelli nebol v zápasovom vyťažení od decembra minulého roka.



"Celý čas som trénoval individuálne, fyzicky som veľmi dobre pripravený a verím, že mi postačí pár tréningov s tímom. Potrebujem sa len dostať späť do zápasového a tréningového rytmu, to je všetko," povedal bezprostredne po oznámení prestupu Balotelli. Byvalý hráč AC Miláno, Interu, či Liverpoolu vsietil v predchádzajúcich dvoch sezónach v drese klubu z Azúrového pobrežia 33 gólov v 51 ligových stretnutiach. V tejto sezóne však na svoj premiérový zápis do listiny strelcov stále čaká. "Začiatok sezóny v Nice nebol najlepší, môj plánovaný letný prestup sa nepodaril, čo ma dostalo do problematickej situácie. K jej zlepšeniu neprispel ani fakt, že sa mi strelecky nedarilo," uzavrel Balotelli.



Marseille sa snažilo 36-násobného talianskeho reprezentanta získať už v lete. "Balotelli bol naša priorita číslo 1," vyhlásil tréner OM Rudi Garcia. Jeho útočnému duu v zložení Valere Germain a Kostas Mitroglou akoby v tejto sezóne vyschol pušný prach, keď sa dovedna postarali len o šesť presných zásahov. Balotelliho rýchla aklimatizácia v tíme bude preto pre 9-násobného francúzskeho majstra v jarných bojoch kľúčová.