Baráž o postup do Serie A odložili, AS Bari hrozí odpočet bodov

Rím 24. mája (TASR) - Talianska futbalová federácie (FIGC) odložila o týždeň barážové zápasy o postup do najvyššej súťaže. Dôvodom je možný odpočet dvoch bodov klubu AS Bari pre neoprávnené platby, čím by sa upravovala tabuľka Serie B.



V prípade odobratia bodov, by sa AS Cittadella posunula v tabuľke druhej ligy práve pred Bari a získala by tak výhodu domáceho prostredia. Informovala o tom agentúra AP.



V prvom barážovom semifinále nastúpi Bari alebo Cittadella proti Frosinone Calcio. Druhé stretnutie odohrá US Palermo proti FBC Venezia alebo Perugii Calcio. Finálový dvojzápas o postup do Serie A je na programe 13. a 16. júna.