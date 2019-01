Barcelona potvrdila post lídra a je na čele tabuľky La Ligy

Tréner obhajcu Ernesto Valverde nechal Messiho na začiatku na lavičke.

Barcelona 21. januára (TASR) - Siedme ligové víťazstvo v sérii znamenalo udržanie päťbodového náskoku na čele tabuľky španielskej La Ligy. Futbalisti FC Barcelona sa však v nedeľu v 20. kole na domácu výhru 3:1 nad Leganes poriadne narobili, keď o nej rozhodli až v závere po góloch Luisa Suareza a Lionela Messiho.



Tréner obhajcu Ernesto Valverde nechal Messiho na začiatku na lavičke. Skóre otvoril Ousmane Dembele, no hostia v 57. minúte vyrovnali vďaka Martinovi Braithwaiteovi. Potom sa na ihrisku dostali Messi aj Ivan Rakitič, ale domáci prišli o zraneného Dembeleho. V 71. minúte dal gól na 2:1 Suarez, hoci sa pri ňom dostal do kolízie s brankárom a odobril ho až VAR. Hostia boli poriadne nahnevaní, ale v úplnom závere ešte inkasovali z kopačky Messiho, pre ktorého to bol 18. gól v La Lige v aktuálnej sezóne. "Bol to jasný faul. 'Barca' nepotrebuje takúto pomoc," vyjadril sa po súboji tréner Leganes Mauricio Pellegrino.



Tieňom stretnutia bolo zranenie členka francúzskeho krídelníka Dembeleho, dĺžku jeho absencie určia ďalšie lekárske testy. Spoluhráčom by však chýbal. "Momentálne hrá Dembele na výbornej úrovni. Veľmi sa zlepšil, odkedy sa dostal do tých kontroverzií. Dúfam, že zranenie nebude vážne," citovala agentúra DPA slová stredopoliara Sergia Busquetsa.



Leganes v prvom vzájomnom zápase v lige v tejto sezóne favorita doma zdolalo. Jeho hráči boli po zápase sklamaní. "Je to veľmi frustrujúce. Po dobrom výkone na tomto štadióne a proti týmto hráčom prehrať po góle, ktorý uznal VAR... Vynaložili sme obrovské úsilie, aby sme tu dosiahli pozitívny výsledok," povedal stredopoliar hostí Recio.