Barkley ratoval Chelsea v 96. min, Mourinho: My toľko času nedostávame

Tréner Manchestru United Mourinho sa po vyrovnávajúcom góle dostal do potýčky s asistentom hostí Marcom Iannim.

Londýn 21. októbra (TASR) – Futbalisti Chelsea Londýn odvrátili v sobotňajšom šlágri 9. kola Premier League s Manchestrom United prvú prehru v sezóne až v 96. minúte, keď loptu do brány dotlačil Ross Barkley a vyrovnal na konečných 2:2. S bodom nebol spokojný tréner hostí Jose Mourinho, ktorý sa po vyrovnávajúcom góle dostal do potýčky s asistentom hostí Marcom Iannim.



"Boli sme lepším tímom. Bod zo Stamford Bridge je vždy dobrý, ale po takomto priebehu zápasu s ním nemôžeme byť spokojní. Remíza je skvelý výsledok pre domácich, ale zlý pre nás. Boli sme pokojní a hru sme mali vo svojich rukách. Verím, že všetci arbitri spravia to, čo Mike Dean, keď totiž prehrávame my, nikdy nedostaneme päť, šesť, či dokonca sedem nadstavených minút," neodpustil si poznámku Mourinho.



Jeho slová o priebehu zápasu potvrdil aj obranca domácich Antonio Rüdiger: "S bodom môžeme byť spokojní. Mali sme na mále, ale napokon sa nám podarilo udržať našu nezdolanosť. V druhom polčase sme súperovi nechali príliš veľa priestoru, k čomu sa pridali hlúpe chyby, ktoré súper využil na nebezpečné protiútoky. Boli fyzicky veľmi silní. My sa však nevzdávame, viackrát sme skórovali v posledných minútach zápasu a dnes nám pomohlo aj šťastie."



Chelsea prehrala v lige na domácej pôde naposledy 1. apríla tohto roku, keď nestačila na Tottenham Hotspur, ktorému podľahla 0:3. V aktuálnej sezóne je spolu s Manchestrom City a Liverpoolom jedným z trojice tímov, ktoré ešte nepocítili príchuť prehry.