Bayer Leverkusen získal útočníka Nadiema Amiriho

Bayer zaplatí za Amiriho odstupné vo výške 12 miliónov eur.

Leverkusen 30. júla (TASR) - Nemecký futbalový reprezentant do 21 rokov Nadiem Amiri prestúpil z Hoffenheimu do Bayeru Leverkusen.



"Dvadsaťdvaročný útočník podpísal zmluvu do konca júna 2024," informuje agentúra dpa. Bayer podľa medializovaných informácií zaplatí za Amiriho odstupné vo výške 12 miliónov eur.