Bayern doma prehral rozdielom triedy, Neuer: Toto nie je Bayern

Mníchov 7. októbra (TASR) - Futbalisti Bayernu Mníchov zaknihovali druhú bundesligovú prehru za sebou a naplno nebodovali už vo štvrtom súťažnom zápase. V sobotu doma nečakane podľahli Borussii Mönchengladbach hladko 0:3, keď sa všetky tri strely hostí do priestoru bránky skončili gólmi.



"Bolo to rovnaké ako s Augsburgom a s Herthou. Robili sme individuálne chyby a na takejto úrovni ich súper vždy potrestá," hneval sa kouč Bayernu Niko Kovač. "Navyše, nevieme premieňať šance. Dva góly v prvom polčase nám zobrali sebavedomie. Gladbach hral výborne, prehustil stred poľa, zdvojoval nás na krídlach, takže sme hľadali iba ťažko cestu k bránke súpera. Preto musíme akceptovať túto prehru, hoci nás veľmi bolí."



Hostia zaskočili Bavorov už v úvode zápasu, keď sa gólovo presadili Alassane Plea a Lars Stindl. Domáci potom nevyužili viaceré šance a v závere inkasovali tretíkrát, triumf Borussie spečatil Patrick Herrmann. Bayern predtým remizoval v Lige majstrov s Ajaxom Amsterdam 1:1, prehral na ihrisku Herthy Berlín 0:2 a doma remizoval s Augsburgom 1:1.



Iba trikrát v histórii doma Mníchovčania prehrali v lige vyšším rozdielom ako v sobotu s Mönchengladbachom. "Toto nie je Bayern, toto nemôže stačiť," stroho konštatoval brankár a kapitán Manuel Neuer. Jeho tím momentálne stráca na lídra Borussiu Dortmund už štyri body. Prvýkrát od roku 2015 prehral dve ligové stretnutia za sebou.



Tréner Kovač sa snažil o obrat dvomi striedaniami v polčasovej prestávke, v 55. minúte potom prišiel o zraneného obrancu Davida Alabu. "Hráčom som povedal svoj názor, ale to by malo zostať v kabíne. V každom prípade na tom nie sme momentálne najlepšie. Musíme pracovať ako tím a bojovať, hoci z troch striel sme inkasovali tri góly. Nanešťastie, teraz si väčšina hráčov bude plniť reprezentačné povinnosti, takže na tréningoch nebudeme môcť príliš zlepšovať veci. Dúfajme, že sa chlapci vrátia po prestávke s vyčistenými hlavami," dodal Kovač.