Bayern nezastavil ani vicemajster, Rodriguez skóroval pri návrate

Mníchovčania si poradili postupne s Hoffenheimom, Stuttgartom, Leverkusenom a Schalke a naštartoval sa za obhajobou titulu.

Berlín 23. septembra (TASR) - Futbalisti Bayernu Mníchov pokračujú v perfektnom štarte do novej bundesligovej sezóny. Bavorov nezastavilo ani náročné vyžrebovanie a v prvých štyroch kolách nestratili ani bod. Po sobotňajšom víťazstve 2:0 na pôde trápiaceho sa vicemajstra FC Schalke 04 sú na čele tabuľky o dva body pred Herthou Berlín so slovenským reprezentantom Ondrejom Dudom.



Bayern si poradil postupne s Hoffenheimom (3. v minulej sezóne), Stuttgartom (7.), Leverkusenom (5.) a Schalke (2.) a naštartoval sa za obhajobou titulu. Bavori v uplynulých rokoch ovládli najvyššiu nemeckú súťaž, keď od sezóny 2012/13 získal šesť titulov za sebou.



Skóre duelu v Gelsenkirchene otvoril už v 8. minúte peknou hlavičkou po rohovom kope James Rodriguez. Dvadsaťsedemročný Kolumbijčan si tak otvoril strelecký účet vo svojom prvom zápase v sezóne, keď sa vrátil do súťažného diania po zranení. V druhom polčase potom poľský kanonier Robert Lewandowski z jedenástky spečatil úspech hostí a pripísal si tretí gól v sezóne. Bayern celý duel jasne dominoval, keď mal až 70-percentné držanie lopty. "Dominancia Bayernu v Bundeslige je priepastná. Momentálne hrajú tak, že si nedokážem predstaviť, že môžu prehrať," chválil podľa DPA hru Bayernu športový riaditeľ Schalke Christian Heidel. Jeho tím sa naopak trápi a po štyroch kolách je bez bodu na dne tabuľky.



Bavori nielenže vyhrávajú, ale divákov bavia atraktívnou a priamočiarou hrou. Sobotňajší výkon zverencov trénera Nika Kovača si pochvaľoval aj športový riaditeľ klubu Hasan Salihamidžič. "Demonštrovali sme ako sa má hrať futbal. Predviedli sme fantastický výkon a verím, že to takto pôjde ďalej," povedal bývalý hráč Bayernu.



Schalke okrem ďalšej prehry mrzí aj strata 20-ročného Američana Westona McKennieho, ktorý v 54. minúte utrpel vážne vyzerajúce zranenie nohy. "Veríme, že tam nie je zlomenina. Viac budeme vedieť po röntgenovom vyšetrení," uviedol Heidel.



Hrdinom Borussie Dortmund sa opäť stal americký mladík Christian Pulisic. Dvadsaťročný ofenzívny stredopoliar rozhodol v stredu v 85. minúte o víťazstve 1:0 v Lige majstrov na ihrisku FC Bruggy, v sobotu v Bundeslige zariadil remízu 1:1 v Hoffenheime, keď v 84. minúte vyrovnal na 1:1. Bod je o to cennejší, že Borussia hrala bez vylúčeného Abdoua Dialla.