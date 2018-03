Bayern prehral prvýkrát v roku 2018, Heynckes:Lipsko vyhralo zaslúžene

Úradujúci bundesligový šampión nestačil v 27. kole na vicemajstra RB Lipsko, keď šiestemu tímu tabuľky podľahol na jeho ihrisku 1:2.

Mníchov 19. marca (TASR) - Prvú prehru v kalendárnom roku 2018 utrpeli v nedeľu futbalisti Bayernu Mníchov. Úradujúci bundesligový šampión nestačil v 27. kole na vicemajstra RB Lipsko, keď šiestemu tímu tabuľky podľahol na jeho ihrisku 1:2. Mníchovčania vyšli bodovo naprázdno iba v druhom zápase pod vedením trénera Juppa Heynckesa, ktorý v septembri minulého roka nahradil vo funkcii Carla Ancelottiho.



"Prídu aj také zápasy, keď nehráte podľa svojich predstáv. Čelili sme výbornému súperovi. Lipsko hralo agresívne, zatlačilo nás a zaslúžilo si vyhrať," povedal podľa agentúry dpa Heynckes, ktorý urobil v základnej zostave šesť zmien v porovnaní so stredajším odvetným zápasom osemfinále Ligy majstrov 2017/18 v Istanbule s Besiktasom (3:1). "Hráme veľa zápasov a zmeny v zostave sú normálne. Obrana nepracovala dobre, v strede poľa nám vznikali veľké medzery a nedostali sme sa do zápasu," doplnil kouč Bayernu.



Mníchovčania nastúpia na svoj najbližší ligový duel v sobotu 31. marca proti Borusii Dortmund, o tri dni neskôr ich čaká prvý štvrťfinálový zápas LM na ihrisku FC Sevilla. Obranca Bayernu Matts Hummels porovnal herný štýl španielskeho tímu a Lipska: "Zápas proti FC Sevilla by mohol vyzerať podobne ako ten posledný ligový. Očakávam, že aj Španieli budú veľmi silní v osobných súbojoch."



Bayern je v prebiehajúcej sezóne stále v hre o zisk troch trofejí. V spomenutom štvrťfinále LM nastúpi proti Seville, v národnom pohári si zahrá semifinále proti Bayeru Leverkusen a domáci titul má už prakticky istý, keďže Schalke stráca sedem kôl pred koncom z druhého miesta na Bavorov priepastných 17 bodov.