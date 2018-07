Bero prestúpil z Trabzonsporu do Arnhemu, kontrakt má na štyri roky

V posledných dvoch sezónach pôsobil 22-ročný odchovanec trenčianskeho futbalu v tureckom Trabzonspore.

Arnhem 3. júla (TASR) - Slovenský futbalista Matúš Bero sa stal novou posilou holandského prvoligového klubu Vitesse Arnhem. So svojím novým zamestnávateľom podpísal ofenzívny stredopoliar štvorročný kontrakt. V posledných dvoch sezónach pôsobil 22-ročný odchovanec trenčianskeho futbalu v tureckom Trabzonspore.



"Ponuka z Vitesse ma veľmi potešila, prišla v správnom čase. Teším sa na pôsobenie v kvalitnej Eredivisie, je to súťaž, ktorá by mi mohla sedieť. Vitesse je ambiciózny tím, rovnako ako ja. Spravím všetko pre to, aby pôsobenie v žlto-čiernom drese bolo úspešné," povedal Bero pre oficiálnu stránku klubu. Bero prestúpil do Turecka v roku 2016, Trabzonspor za neho zaplatil 2,5 milióna eur. V prvej sezóne sa mu v tureckej lige darilo, ale v tej ďalšej dostával menej príležitostí.



Z príchodu päťnásobného slovenského reprezentanta mal radosť aj technický riaditeľ Vitesse Marc van Hintum. "Matúš je ofenzívny stredopoliar, veľmi kreatívny a nebezpečný pre súpera. Sme presvedčení, že nášmu tímu dá veľa," povedal van Hintum.



Bero je šiestou akvizíciou Arnhemu pred novou sezónou. Pred ním prišli Khalid Karami, Rasmus Thelander, Oussama Darfalou, Max Clark a Jake Clarke-Salter. V novom tíme bude Bero podľa klubového webu nosiť dres s číslom 21.