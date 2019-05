Bolivíjský futbalový rozhodca zomrel na následky infarktu počas zápasu

Hurtado utrpel prvý infarkt v 47. minúte duelu a druhý v sanitke pri transporte do nemocnice, potvrdil lekár mužstva Always Ready Eric Kosziner.

La Paz 20. mája (TASR) - Vo veku 31 rokov zomrel na následky infarktu, ktorý utrpel počas futbalového zápasu v Bolívii, rozhodca Victor Hugo Hurtado. K tragickej udalosti prišlo na mestskom štadióne v El Alto, ktoré je 3900 metrov n.m., medzi mužstvami Always Ready a Oriente Petrolero. Hurtado utrpel prvý infarkt v 47. minúte duelu a druhý v sanitke pri transporte do nemocnice, potvrdil lekár mužstva Always Ready Eric Kosziner. Informoval o tom denník The New York Times.