Bolt má do januára ukázať futbalovú kvalitu, potom ho tréner ohodnotí

Gosford 27. septembra (TASR) - Osemnásobný olympijský šampión v šprinte Usain Bolt dostal čas do januára ukázať progres v jeho futbalovom pôsobisku v austrálskom klube Central Coast Mariners. Jamajčanove kvality potom vyhodnotí tréner účastníka A-League Mike Mulvey.



Tridsaťdvaročný Bolt dúfa, že v Austrálii naštartuje futbalovú kariéru. Jamajčan už nastúpil aj v jednom prípravnom zápase 31. augusta, proti výberu Central Coast na poste ľavého krídelnika, resp. útočníka absolvoval 20 minút. Súboj vzbudil veľkú pozornosť a na tribúny pritiahol viac ako 10.000 fanúšikov. Sám Bolt po ňom priznal, že bude potrebovať niekoľko mesiacov, aby sa dostal na úroveň jeho spoluhráčov. Druhýkrát sa Bolt dostane do ostrej futbalovej akcie 12. októbra v príprave proti Macarthur South West United, klubu zo Sydney. Už 21. októbra začnú Central Coast Mariners nový ročník A-League na pôde Brisbane Roar.



"Už pri našich prvých rozhovoroch sme si vyjasnili, že bude treba najmä čas. Povedal som mu, že ak to bude potrebné, dostane aj 12 mesiacov. Teraz som však dospel k názoru, že racionálne zhodnotenie môže prísť už okolo Vianoc, resp. v januári. Tam posúdime, či a ako sa zlepšil, alebo či k zlepšeniu neprišlo. Pomaly sa však už dostáva do cieľa," citovala agentúra AP trénera Mulveya.