Alisson bude Liverpoolu chýbať niekoľko týždňov

Liverpool 12. augusta (TASR) - Anglický futbalový klub FC Liverpool sa bude musieť v nasledujúcich týždňoch zaobísť bez svojej brankárskej jednotky Brazílčana Alissona. Ten utrpel v piatkovom otváracom dueli novej sezóny proti Norwichu (4:1) zranenie lýtkového svalu.



Alisson sa zranil na konci prvého polčasu pri rutinnom odkope od bránky a musel opustiť ihrisko už v 39. minúte. "Nevyzerá to dobre. Liečba takéhoto zranenia zaberie spravidla niekoľko týždňov. Nechcem však robiť unáhlené závery. S určitosťou vynechá stredajší duel o európsky Superpohár proti Chelsea a potom uvidíme," povedal tréner Liverpoolu Jürgen Klopp.



V tureckom Istanbule tak dostane šancu v bránke Španiel Adrian. Bývalý hráč West Hamu United sa k tímu pridal len minulý týždeň a na pozícii dvojky nahradil Simona Mignoleta, ktorý odišiel do belgického Club Bruggy. Stále nie je isté, kto mu bude v spomínanom dueli kryť chrbát na lavičke náhradníkov. Najpravdepodobnejšia je alternatíva s veteránom Andym Lonerganom, ktorý mal v Liverpoole pôvodne len vypomáhať počas letnej prípravy.



"Strávil s nami nejaký čas. Je to chlap s obrovskou charizmou, výborne zapadol do kolektívu a v lete nám veľmi pomohol, čím si vyslúžil krátkodobé predĺženie spolupráce," uzavrel Klopp.