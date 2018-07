Brankár Reina a obranca Strinič sa stali posilami AC Miláno

Tridsaťpäťročný Reina je odchovanec Barcelony, za ktorú chytal do roku 2002. Následne pôsobil vo Villarreale, Liverpoole, Bayerne Mníchov a naposledy SSC Neapol, ktorý opúšťa po troch rokoch.

Miláno 3. júla (TASR) - Taliansky futbalový klub AC Miláno hlási pred novou sezónou dve posily. Do šiesteho tímu Serie A 2017/18 prestúpili španielsky brankár Pepe Reina a chorvátsky obranca Ivan Strinič. Podľa talianskych médií obaja podpísali zmluvy do roku 2021.



Tridsaťpäťročný Reina je odchovanec Barcelony, za ktorú chytal do roku 2002. Následne pôsobil vo Villarreale, Liverpoole, Bayerne Mníchov a naposledy SSC Neapol, ktorý opúšťa po troch rokoch. Za španielsku reprezentáciu odohral 36 zápasov, bol aj v kádri na MS v Rusku, ale do brány sa nepostavil, keď prednosť dostal David De Gea.



Chorvátsky reprezentant Strinič na svetovom šampionáte stále pokračuje, keďže "šachovnicoví" sa prebojovali do štvrťfinále. Tridsaťročný ľavý krajný bek má na konte 46 reprezentačných štartov, v Rusku nastúpil vo všetkých štyroch doterajších dueloch. Na klubovej úrovni obliekal v minulosti napríklad dresy Dnepropetrovska, Neapola a naposledy Sampdorie Janov.



Hoci sa "rossoneri" kvalifikovali do Európskej ligy UEFA, pre porušenie pravidiel finančnej fair play si v súťaži zrejme nezahrajú. Taliansky klub sa voči verdiktu Európskej futbalovej únie ešte odvolal.