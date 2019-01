Breitenreiter skončil na lavičke Hannoveru 96, nahradí ho Doll

Pod vedením Breitenreitera mužstvo nevyhralo osemkrát po sebe a v tabuľke sa prepadlo na predposledné 17. miesto

Hannover 27. januára (TASR) - Vedenie nemeckého futbalového klubu Hannover 96 po sobotňajšej ligovej prehre 1:5 s Borussiou Dortmund odvolalo z postu trénera prvého tímu Andrea Breitenreitera. Pod jeho vedením mužstvo nevyhralo osemkrát po sebe a v tabuľke sa prepadlo na predposledné 17. miesto v konečnom zúčtovaní znamenajúce zostup do druhej ligy.



Breitenreiter viedol Hannover od marca 2017. Klub bleskovo našiel jeho nástupcu, stal sa ním Thomas Doll, ktorý dostal zmluvu do júna 2020. "V predošlých pôsobiskách odviedol skvelú prácu. Je to veľmi kvalitný tréner. Pozná dokonale bundesligu," vymenoval hlavné dôvody Dollovho angažovania manažér Hannoveru Horst Heldt.