Busquets predĺžil zmluvu s FC Barcelona do roku 2023

Tridsaťročný Busquets je už dekádu platný člen stredovej formácie katalánskeho giganta.

Barcelona 27. septembra (TASR) - Stredopoliar Sergio Busquets sa s vedením španielskeho futbalového klubu FC Barcelona dohodol na predĺžení zmluvy do júna 2023. Kontrakt obsahuje výkupnú klauzulu vo výške 500 miliónov eur, informoval portál espn.com.



Tridsaťročný Busquets je už dekádu platný člen stredovej formácie katalánskeho giganta, do A-tímu ho vytiahol v roku 2008 jeho bývalý tréner v rezerve "Barcy" Pep Guardiola.



Busquets odohral za Barcelonu 490 ligových zápasov, s klubom získal sedem titulov v La Lige, šesťkrát sa tešil z víťazstva v Kráľovskom pohári a trikrát v Lige majstrov. V roku 2010 v Juhoafrickej republike sa stal so Španielskom majster sveta, o dva roky neskôr majster Európy.