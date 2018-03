Bývalý kanonier Malty si myslí, že ich Španieli v roku 1983 zdrogovali

Španieli pred takmer 35 rokmi deklasovali v Seville Maltu 12:1, vďaka čomu sa prebojovali na úkor Holandska na ME 1984 do Francúzska.

Valetta 20. marca (TASR) - Bývalý maltský futbalový reprezentant Ernest Spiteri Gonzi podporil v utorok podozrenia, že futbalisti z ostrovnej krajiny boli cez polčas neslávneho kvalifikačného zápasu majstrovstiev Európy v roku 1983 proti Španielsku zdrogovaní.



Španieli pred takmer 35 rokmi deklasovali v Seville Maltu 12:1, vďaka čomu sa prebojovali na úkor Holandska na ME 1984 do Francúzska. V poslednom kvalifikačnom zápase potrebovali zdolať Maltu o 11 gólov, ale po prvej polovici zápasu viedli len 3:1. V druhom súperovi strelili deväť gólov a tešili sa z postupu.



Ako prvý otvoril túto tému vtedajší tréner Malty Victor Scerri, ktorý v nedeľu v španielskej televízii v relácii Fiebreho Maldiniho povedal, že cez polčas sa diali podozrivé veci. "Do šatne prišiel malý muž oblečený v bielom s táckou, na ktorej boli na polovicu narezané citróny. Všetci naši hráči začali tie citróny sať," povedal Scerri podľa agentúry DPA. Bývalý maltský hráč Emanuel Fabri v TV šou dodal: "Zrazu sme sa cítili veľmi unavení a vyčerpaní."



Vtedajší elitný strelec Malty Ernest Spiteri Gonzi v utorok obvinil Španielov z nekalých praktík. "Bolo zlé, že Maltská futbalová federácia začala vtedy vyšetrovať našich hráčov, ale mali sa pozerať inde. Som presvedčený o tom, že Španieli podnikli všetky kroky k tomu, aby dosiahli želaný výsledok. Bohužiaľ už je veľmi neskoro, aby sa to vyšetrilo," povedal Spiteri Gonzi pre denník Times of Malta.



Bývalý slávny španielsky obranca Jose Antonio Camacho, ktorý v tom zápase nastúpil, považuje historku o citrónoch za absolútnu hlúposť. "Znie to úplne bláznivo. Keď by vstúpil do šatne muž v bielom a začal by vám núkať citróny, tak ho pošlete preč a nezačnete ich jesť," povedal Camacho v televíznej šou.