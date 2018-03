Bývalý tréner reprezentácie SR Ján Kocian oslavuje 60. narodeniny

Koncom 80. a začiatkom 90. rokov 20. storočia patril k najlepším futbalistom v ČSFR.

Zlaté Moravce/Bratislava 13. marca (TASR) - Bývalý futbalový reprezentant Česko-Slovenska a niekdajší hlavný tréner slovenskej reprezentácie Ján Kocian oslávi v utorok 13. marca 60. narodeniny.



Koncom 80. a začiatkom 90. rokov 20. storočia patril k najlepším futbalistom v ČSFR. Výraznou oporou zadných radov bol aj pri poslednom úspechu spoločnej reprezentácie na MS 1990 v Taliansku, kde zverenci trénera Jozefa Vengloša postúpili až do štvrťfinále. V tom istom roku Kociana vyhlásili aj za najlepšieho futbalistu Česko-Slovenska.



Kocian sa narodil 13. marca 1958 v Zlatých Moravciach. Bohatú futbalovú kariéru obrancu začal v roku 1976 vo vtedajšom tíme ZŤS Martin, ktorý pôsobil v druhej najvyššej československej lige. V Martine hrával do roku 1979, keď prestúpil do prvoligového mužstva Dukly Banská Bystrica, v ktorom od roku 1982 až 1987 nosil kapitánsku pásku. Za Duklu odohral viac ako 200 zápasov a strelil 20 gólov.



Legionársku hráčsku kariéru začal Kocian v roku 1988, keď si obliekol dres nemeckého (vtedy západná Spolková republika Nemecko) tímu FC St. Pauli. Stal sa prvým slovenským hráčom, ktorý okúsil trávniky prvej a neskôr aj druhej najvyššej nemeckej futbalovej súťaže. Za hamburský klub odohral 147 zápasov, na posledný duel vo farbách FC St. Pauli nastúpil v auguste 1992 proti vtedajšiemu Stuttgarteru Kickers.



Kocian sa výrazne uplatnil aj v reprezentácii bývalého Česko-Slovenska. Na konto si pripísal 26 štartov za národný tím. Kapitánom reprezentácie bol v rokoch 1989 až 1992. Aktívnu hráčsku kariéru ukončil v roku 1992 a následne začal pôsobiť ako tréner. V roku 1993 sa stal asistentom hlavného trénera slovenskej reprezentácie Jozefa Vengloša. Na poste asistenta pôsobil do roku 1995. V rokoch 1996 až 1997 viedol ako hlavný tréner Duklu Banská Bystrica. Na lavičke českého klubu Petra Drnovice sedel v rokoch 1997-1998. Sezónu 1998/1999 strávil ako trénersky asistent v klube 1. FC Košice. V roku 1999 odišiel do Nemecka, kde najprv v rokoch 1999-2002 asistoval na lavičke 1. FC Kolín a neskôr (2002-2004) aj v Eintrachte Frankfurt. Post hlavného trénera zastával v nemeckých kluboch FC Rot-Weiss Erfurt (2005) a Sportfreunde Siegen (2005-2006).



V roku 2006 Kociana oslovilo vtedajšie vedenie Slovenského futbalového zväzu (SFZ) a bývalý obranca prijal ponuku viesť slovenskú reprezentáciu. Slovenský národný tím viedol do roku 2008, keď sa následne stal asistentom českého trénera Karola Brücknera, hlavného trénera rakúskej reprezentácie, kde pôsobil do roku 2009.



Ako tréner Kocian opustil Európu v roku 2011, keď začal pôsobiť v Ázii, v čínskom klube FC Ťiang-su Sainty a neskôr v hongongskom klube South China AA.



Ázijský kontinent opustil Kocian v roku 2012 a vrátil sa do Európy, konkrétne do Poľska, kde ako tréner viedol hráčov klubov Ruch Chorzów (2013-2014), Pogoń Štetín (2014-2015) a Podbeskidzie Bielsko-Biala (2016-2018). Kocian je ženatý a má dve deti syna Jána a dcéru Michaelu.