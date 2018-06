Can má za sebou lekársku prehliadku v Juventuse Turín

Dvadsaťštyriročný stredopoliar pôsobil od roku 2014 v FC Liverpool, kde mu však na konci uplynulej sezóny vypršala zmluva a nepodpísal novú.

Turín 21. júna (TASR) - Nemecký futbalista Emre Can podpísal s Juventusom Turín kontrakt do roku 2022. Podľa oficiálnej stránky úradujúceho talianskeho šampióna absolvoval vo štvrtok lekársku prehliadku a vzápätí zamieril do sídla klubu.



"Sila, technická vyspelosť a všestrannosť sú charakteristické pre Emreho Cana," citovala agentúra DPA vyjadrenie vedenia Juventusu na adresu 24-ročného stredopoliara, ktorý by mal v stredovej formácii "starej dámy" vytvoriť dvojicu s krajanom Samim Khedirom.



Can pôsobil od roku 2014 v FC Liverpool, kde mu však na konci uplynulej sezóny vypršala zmluva a nepodpísal novú. Rodák z Frankfurtu sa nezmestil do nemeckej nominácie na majstrovstvá sveta do Ruska.