Chiellini po obrate proti Laziu: Našli sme mentálnu silu

Rím 28. januára (TASR) - Futbalisti Juventusu Turín po 21. kole talianskej Serie A zvýšili svoj náskok na čele tabuľky pred druhým Neapolom už na 11 bodov. Kým "Partenopei" cez víkend iba remizovali doma s AC Miláno 0:0, majster dokázal napriek nevýraznému výkonu otočiť duel na pôde Lazia Rím a zvíťaziť 2:1. Spolu s Parížom Saint-Germain tak zostávajú jedinými nezdolanými spomedzi klubov z piatich najväčších európskych líg.



"Juve" v prvom polčase podržal brankár Wojciech Szczesny, ktorý pochytal strely Joaquina Correu, Luisa Alberta a Marca Parola, pri šancu Cira Immobileho ho na bránkovej čiare zastúpil Daniele Rugani. V druhom dejstve však išlo Lazio predsa len do vedenia, keď po rohovom kope nešťastne hlavičkoval loptu do vlastnej siete Emre Can. Na 2:0 mohol zvýšiť opäť Immobile, ktorý sa ocitol zoči-voči Szczesnému. Hostia však dokázali náročné chvíle prežiť bez ďalšej ujmy a potom z minima šancí využili maximum. V 74. minúte poslal odrazenú loptu do siete striedajúci Joao Cancelo a ten istý hráč sa potom postaral aj o víťazný gól hostí po kontroverznom momente. V šestnástke spadol po kontakte so Senadom Luličom v situácii, keď center na neho ešte iba smeroval, a nariadenú penaltu v 88. minúte využil Cristiano Ronaldo.



"Päťdesiat až 60 minút sme videli najhorší Juventus v tejto sezóne," vyhlásil obranca hostí Giorgio Chiellini, ktorý ešte v prvom polčase nahradil na ihrisku zraneného Leonarda Bonucciho. "Po prvom inkasovanom góle sme našli mentálnu silu, ktorá bola dôležitejšia ako tá fyzická, a dokázali sme doviesť tento duel do víťazného konca. Szczesny nás hodinu držal v hre a v záverečných minútach sme zasadili súperovi smrteľné údery. Proti Laziu sa vždy trápime, no sme schopní uhrať dobré výsledky," citovala skúseného beka agentúra DPA.



"Bianconeri" sú v domácej súťaži stále nezdolaní, z 21 zápasov 19 vyhrali, iba dvakrát remizovali a trónia na čele s 59 bodmi. Ronaldo je s 15 gólmi druhý v tabuľke strelcov spoločne s Duvanom Zapatom z Atalanty Bergamo, vedie veterán Sampdorie Janov Fabio Quagliarella so 16 presnými zásahmi. Laziu patrí s 32 bodmi ôsma priečka.