Coleman vystriedal Pellegriniho na lavičke Che-pej China Fortune

Peking 11. júna (TASR) - Waleský futbalový tréner Chris Coleman zamieril do Číny, kde od novej sezóny povedie klub Che-pej China Fortune v tamojšej najvyššej súťaži Super League. Na lavičke nahradil Čiľana Manuela Pellegriniho, ktorý sa stal koučom West Hamu United.



Štyridsaťosemročný Coleman naposledy viedol Sunderland, ktorý opustil v apríli po tom, čo mužstvo zostúpilo z anglickej Championship do League One. V minulosti tréneroval aj Fulham, Real Sociedad San Sebastian či Coventry City. Od roku 2012 kormidloval waleskú reprezentáciu, ktorú doviedol až do semifinále EURO 2016 vo Francúzsku. Vlani z postu rezignoval po tom, čo sa národný tím nedokázal kvalifikovať na MS v Rusku. Informáciu priniesla agentúra AP.