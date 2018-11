Coman z Bayernu Mníchov po zranení členka už individuálne trénuje

Francúz nútene pauzoval od augustového otváracieho zápasu sezóny proti Hoffenheimu (3:1), v ktorom si roztrhol väzy v ľavom členku.

Mníchov 7. novembra (TASR) – Futbalista bundesligového Bayernu Mníchov Kingsely Coman v stredu prvýkrát individuálne trénoval. Francúz nútene pauzoval od augustového otváracieho zápasu sezóny proti Hoffenheimu (3:1), v ktorom si roztrhol väzy v ľavom členku.



"Je skvelé vidieť Kingsleyho Comana opäť na ihrisku,” reagoval na Francúzov návrat klub prostredníctvom svojho Twitteru.



Tréner úradujúceho nemeckého majstra Niko Kovač očakáva, že sa 22-ročný krídelník vráti do zostavy priebežne tretieho tímu najvyššej nemeckej súťaže najneskôr koncom tohto mesiaca. Návrat Comana do zostavy by mohol pomôcť vylepšiť ofenzívu tímu, ktorej patrí s 18 gólmi až piata priečka v počte strelených gólov. Svoju bilanciu budú môcť Mníchovčania vylepšiť už v sobotňajšom šlágri 11. kola na ihrisku lídra Borussie Dortmund, na ktorú strácajú 4 body. Výkop je na programe o 18.30 SEČ. Informovala agentúra DPA.