DALO SA TO ČAKAŤ: Conte skončil na lavičke Chelsea Londýn

Londýn 12. júla (TASR) - Talian Antonio Conte už nie je tréner anglického futbalového klubu FC Chelsea. Londýnsky klub ho vo štvrtok prepustil z funkcie. Informoval o tom britský portál Sky Sports s odvolaním sa na talianske médiá.



Jeho nástupcom na lavičke Chelsea by sa podľa britských médií mal stať jeho krajan Maurizio Sarri, ktorý naposledy viedol SSC Neapol.



Chelsea obsadila v uplynulom ročníku Premier League až piatu priečku a neprebojovala sa do Ligy majstrov. Rok predtým v premiérovej sezóne pod vedením Conteho vybojovala anglický titul, v tejto si pripísala triumf v Pohári FA.



Conte predtým viedol taliansku reprezentáciu a na klubovej úrovni Juventus Turín, Sienu, Atalantu Bergamo, Bari a Arezzo. S Juventusom získal trikrát titul v Serii A. Podľa britských médií by mu mala Chelsea ako kompenzáciu za predčasné prepustenie vyplatiť až 9 miliónov libier.