Coutinho sa do Liverpoolu nevráti, Klopp to rezolútne odmietol

Liverpool 19. januára (TASR) - Tréner futbalistov Liverpoolu Jürgen Klopp vylúčil návrat Philippa Coutinha do tímu. Brazílsky reprezentant prestúpil vlani v januári do Barcelony, ale v katalánskom tíme nenastupuje pravidelne v základnej zostave a anglické médiá špekulujú o jeho návrate na Ostrovy.



Coutinho za "Blaugranas" nastupoval spočiatku pravidelne, ale momentálne dostáva na jeho poste viac príležitostí Osumane Dembele. Okrem Liverpoolu môže mať Coutinho podľa anglických médií namierené aj do Manchestru United. Klopp jeho návrat rezolútne odmietol: "Nechcem sa o tom vôbec rozprávať. Coutinho je v Barcelone a tým pádom je všetko v poriadku," citoval Kloppove slová portál goal.com.