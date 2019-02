Del Piero kúpil klub v Los Angeles, pomenoval ho FC LA10

Štyridsaťštyriročný Del Piero získal s Juventusom šesť titulov v Serii A a trofej v Lige majstrov v roku 1996.

Los Angeles 24. februára (TASR) - Taliansky futbalista Alessandro Del Piero sa stal majiteľom futbalového klubu so sídlom v Los Angeles. Bývalý útočník Juventusu Turín najskôr skutočnosť o majetkovej účasti v klube FC LA10 utajoval, ale po postupe z divízie do vyššej súťaže United Premier Soccer League (UPSL) zverejnil priznanie na klubovom webe.



"Vždy som si chránil súkromie, ale po nejakom období anonymity som sa rozhodol oznámiť túto skutočnosť a dať peniaze do tímu za úžasné výsledky, ktoré dosiahol," píše sa na webe.



Del Piero pomenoval klub FC LA10 podľa čísla, ktoré nosil. Tímové farby mužstva sú biela a čierna, teda rovnaké, aké má Juventus. "Klub som kúpil v spolupráci s EDGE Americas Sports, ktorého som spoluzakladateľ, spolu s mojím obchodným partnerom Jeffreyom Whalenom," dodal Del Piero.



Štyridsaťštyriročný Del Piero získal s Juventusom šesť titulov v Serii A a trofej v Lige majstrov v roku 1996. Patril medzi kľúčových hráčov talianskej reprezentácie pri triumfe na MS 2006 v Nemecku.