Dembélé je pripravený k návratu do zostavy Barcelony

Barcelona 3. januára (TASR) - Francúzsky futbalista Ousmane Dembélé je po tri a pol mesačnej pauze spôsobenej zranením lýtka pripravený vrátiť sa do zostavy FC Barcelona.



"Po dlhej liečbe zraneného lýtkového svalu je 20-ročný Francúz k dispozícii trénerovi Ernestovi Valverdemu," uviedol podľa agentúry DPA španielsky klub na svojej webovej stránke v utorok večer. "Po operácii, ktorú absolvoval vo Fínsku, nasledovala liečba, ktorú zvládol veľmi dobre. Od 6. decembra do 2. januára absolvoval špeciálne procedúry a je pripravený vrátiť sa na trávniky," odznelo ďalej v stanovisku.



Dembélé prišiel do Barcelony v augusta 2017 z Borussie Dortmund za 105 miliónov eur, vďaka čomu sa stal najdrahším hráčom, ktorý kedy prestúpil z nemeckej Bundesligy. Rýchlonohý krídelník naposledy nastúpil v ligovom zápase 16. septembra proti Getafe.