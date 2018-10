Deschamps sa nezaujímal o Koscielneho, stopér skončil v národnom tíme

Koscielny už vlani oznámil, že plánuje ukončiť kariéru v národnom tíme po MS 2018 v Rusku.

Paríž 16. októbra (TASR) - Francúzsky futbalista Laurent Koscielny je sklamaný zo správania sa reprezentačného trénera Didiera Deschampsa a preto ukončil kariéru v národnom drese. Dôvodom je vraj koučov nezáujem o zdravotný stav 33-ročného stopéra Arsenalu Londýn počas jeho zotavovania sa z májového zranenia Achillovej šľachy.



"Keď má človek dobrú formu, tak má veľa priateľov. Keď je však zranený, tak sa na neho po nejakom čase zabudne. Je to akoby som dostal úder do hlavy. Deschamps mi volal iba k septembrovým narodeninám, okrem toho vôbec. Veľa ľudí ma sklamalo, nie iba tréner," citoval 51-násobného francúzskeho reprezentanta portál bbc.com.



Koscielny už vlani oznámil, že plánuje ukončiť kariéru v národnom tíme po MS 2018 v Rusku. Teraz tak spravil definitívne a tvrdí, že absencia v nominácii Francúzska, ktoré na šampionáte triumfovalo, jeho rozhodnutie neovplyvnila.



"Zranenie je jedna vec, víťazstvo na majstrovstvách sveta je druhá. Myslím si, že to ma psychicky zranilo viac ako moja 'achilovka'. Reprezentačné mužstvo budem však vždy podporovať. Som teraz ale iný Laurent, aký som bol pred zranením. Chcem pokračovať v Arsenale a rýchlo sa vrátiť späť," dodal Koscielny.