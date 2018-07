Nemecká futbalová federácia odmieta rasizmus v prípade Özila

Özil ukončil svoju reprezentačnú kariéru a namieril svoj hnev na DFB, konkrétne na prezidenta Reinharda Grindela, ktorý sa podľa neho nemiestne vyjadroval do médií na jeho adresu.

Berlín 23. júla (TASR) - Nemecká futbalová federácia (DFB) odmieta obvinenie z rasizmu v prípade Mesuta Özila, ktorý po afére s fotografiou s tureckým prezidentom ukončil reprezentačnú kariéru.



"DFB dôrazne odmieta akúkoľvek formu rasizmu voči svojim reprezentantom, zamestnancom, klubom a miliónom dobrovoľníkom. DFB sa už veľa rokov angažuje v integračnej činnosti v Nemecku," uviedla DFB vo svojom stanovisku podľa agentúry DPA.



Özil ukončenie kariéry v národnom tíme oznámil v nedeľu na sociálnej sieti twitter. Ako dôvod označil reakcie na jeho kontroverzné fotky s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom krátko pred štartom majstrovstiev sveta v Rusku.



"Rozhodol som sa s ťažkým srdcom a po dlhej úvahe po uplynulých udalostiach, že už nebudem hrať za Nemecko na medzinárodnej úrovni, pretože cítim rasizmus a neúctu," napísal nemecký futbalista tureckého pôvodu.



Özil namieril svoj hnev na DFB, konkrétne na prezidenta Reinharda Grindela, ktorý sa podľa neho nemiestne vyjadroval do médií na jeho adresu. "DFB by bola veľmi šťastná, keby Mesut Özil chcel ostať v nemeckej reprezentácii. On sa však rozhodol inak," píše sa ďalej v stanovisku federácie.



Dvadsaťdeväťročný hráč londýnskeho Arsenalu odohral za Nemecko 92 zápasov a strelil 23 gólov, debutoval v roku 2009 a na konte má titul majstra sveta z MS 2014 v Brazílii. Özil si však myslí, že DFB ho vybrala za obetného baránka, ktorý mal byť zodpovedný za výbuch na nedávnom svetovom šampionáte v Rusku, kde Nemci ako obhajcovia titulu nepostúpili zo skupiny.



Opačný názor má šéf Bayernu Mníchov Uli Hoeness, ktorý Özila ostro kritizoval. Majster sveta z roku 1974 je rád, že v nemeckom tíme skončil. "Tiež som rád, že tento nezmysel je konečne za nami," citoval Hoenessa denník Sport Bild. "Özil hral už niekoľko rokov strašne, naposledy bol vo forme pred majstrovstvami sveta 2014. A teraz sa rozhodol zlé výkony skryť za túto fotku," dodal.