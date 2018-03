VIDEO: Disciplinárka vrátila PAOK Solún body odobraté za výtržnosti

PAOK potrestali za februárový zápas 23. kola gréckej ligy s Olympiakosom Pireus, ktorý zrušili po tom, čo krátko pred jeho začiatkom zasiahol trénera hostí do hlavy Oscara Garciu hodený predmet.

Atény 11. marca (TASR) - Odvolací senát disciplinárnej komisie vrátil gréckemu futbalovému klubu PAOK Solún tri body, o ktoré prišiel minulý týždeň. Dva domáce zápasy bez divákov prekvalifikoval na trest so spätnou platnosťou, informovala agentúra DPA.



PAOK potrestali za februárový zápas 23. kola gréckej ligy s Olympiakosom Pireus, ktorý zrušili po tom, čo krátko pred jeho začiatkom zasiahol trénera hostí do hlavy Oscara Garciu hodený predmet. Rozhodcovia zostali skoro dve hodiny vo svojich kabínach a Garcia musel do nemocnice na vyšetrenie. Polícia použila slzný plyn proti asi 500 fanúšikom PAOK, ktorí sa pokúsili vniknúť do kabín. Výtržníka, ktorý hodil papierovú pásku z registračnej pokladne, zatkli deň po zrušenom stretnutí.







Duel už podľa verdiktu opakovať nebudú, zamestnávateľ slovenského útočníka Róberta Maka prehral kontumačne 0:3 a musí zaplatiť pokutu 30.000 eur.



V tabuľke tak momentálne delia lídra AEK Atény od PAOK namiesto piatich iba dva body a v nedeľu je na programe meranie síl oboch tímov na ihrisku solúnskeho klubu.