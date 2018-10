Do Švédska už bez Kozáka, proti štvrťfinalistom MS o stopnutie prehier

Vizitka Švédska:



riadiaci orgán: Svenska Fotbollförbundet (SvFF)

rok založenia: 1904

web: www.svenskfotboll.se

dresy: modré-žlté

prezývka národného tímu: "Blagult" (Modro-žltí)

účasti na MS: 12x (1934, 1938, 1950, 1958, 1970, 1974, 1978, 1990, 1994, 2002, 2006, 2018)

účasti na EURO: 6x (1992, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016)

najväčšie úspechy: vicemajster sveta (1958), semifinalista ME (1992)

postavenie v rebríčku FIFA (k 20. septembru 2018): 15. miesto

tréner: Janne Andersson (od júla 2016)

najznámejší hráči: Emil Forsberg (RB Lipsko), Victor Lindelöf (Manchester United), Mikael Lustig (Celtic Glasgow), Ola Toivonen (Toulouse)

Bratislava 15. októbra (TASR) - Už bez hlavného trénera Jána Kozáka a so snahou zastaviť sériu dvoch prehier pôjdu slovenskí futbalisti do prípravného súboja v Štokholme proti Švédsku. Štvrťfinalista letných MS v Rusku ich preverí v utorok 16. októbra v modernej Friends Arene (výkop 20.45 h.), lavičke hostí bude šéfovať doterajší asistent Štefan Tarkovič.V nedeľu nečakane rezignoval na svoj post tréner Kozák. Udialo sa to len deň po prehre s rivalom z Česka 1:2 v Trnave, po ktorej sú Slováci bez bodu na chvoste tabuľky 1. skupiny B-divízie Ligy národov 2018/19. Na konte totiž majú aj septembrovú prehru na Ukrajine (0:1) a tak je isté, že v novembri doma s tímom kouča Andrija Ševčenka, resp. v Prahe proti mužstvu Jaroslava Šilhavého budú zachraňovať účasť na tejto úrovni LN. Proti Severanom teda potrebujú hostia dosiahnuť taký výsledok, ktorý by ich opäť naštartoval. V LN hrajú Švédi tiež v B-divízii, v 2. skupine sú poslední, keď v septembri prehrali doma s Tureckom 2:3 a 11. októbra remizovali v Rusku 0:0.K novej situácii sa krátko pred pondelňajším odletom do Švédska vyjadril aj Tarkovič.povedal Tarkovič.povedal po trnavskej prehre krídelník Róbert Mak.K najbližšiemu súboju SR sa vyjadril aj Kozák, ktorý avizoval snahu zastaviť minisériu dvoch prehier:Slovenská futbalová reprezentácia odohrala v ére samostatnosti so Švédskom štyri stretnutia, v ktorých zaknihovala dve domáce remízy a dve prehry na ihriskách súpera. Premiérovo sa mužstvá stretli v príprave v máji 1996 v Helsingborgu, kde na gól Martina Dahlina odpovedal v druhom polčase Marián Zeman, no tím trénera Jozefa Jankecha vlastným gólom Zemana v záverečnej päťminútovke prehral 1:2. Slovensko sa so Švédskom stretlo v kvalifikácii o postup na MS 2002 a v októbri 2000 sa zrodila na Tehelnom poli remíza 0:0. V odvete v Štokholme strelecky žiaril Marcus Allbäck, brankára Miroslava Königa prekonal dvakrát a zariadil víťazstvo domácich 2:0. Posledný vzájomný duel videla Žilina. V príprave slovenské mužstvo vedené trénerskou dvojicou Stanislav Griga – Michal Hipp nedokázalo prekonať obranu súpera a zrodila sa opäť bezgólová remíza 0:0.Ligové výbery oboch krajín sa stretli aj vo februári 2017 na prípravnom kempe v SAE, v Abú Zabí Slováci utrpeli debakel 0:6. Slováci majú v roku 2018 bilanciu 3 výhry, 1 remíza a 3 prehry. Po triumfe na King's Cupe v Thajsku (2:1 nad SAE, resp. 3:2 nad Thajskom) remizovali v máji v Trnave s Holandskom 1:1 a následne prehrali v Ženeve s účastníkom MS Marokom 1:2. V septembri vyhrali v Trnave nad Dánskom 3:0, to ale hralo pre nezhody reprezentantov so zväzom s mužstvom z nižších súťaží a dokonca s futsalistami. Následne prišli prehry v LN, na ktoré reagoval Kozák rezignáciou.V nominácii trénera Janneho Anderssona prišlo po zápase v Kaliningrade k vynútenej absencii, zranenie vyradilo útočníka Mikaela Ishaka z Norimbergu. Mužstvo doplnil obranca Pontus Jansson z Leedsu, kouč tak má stále k dispozícii 25 hráčov.Zápas povedú rozhodcovia z Dánska, ako hlavný Jakob Kehlet, na čiarach mu budú asistovať Elvis Boric a Jesper Dahl.Švédi sa na MS 2018 v Rusku predstavili po dvanástich rokoch a dosiahli postupom do štvrťfinále ešte väčší úspech, ako naposledy v roku 2006, keď skončili v osemfinále. Severania hrali na šampionáte už bez svojho najznámejšieho hráča Zlatana Ibrahimoviča, ktorý sa rozlúčil s reprezentačnou kariérou ešte v lete 2016. Stále ale žiari v zámorskej MLS v drese Los Angeles Galaxy."Modro-žltí" v kvalifikácii skončili druhí za Francúzskom a pred Holandskom a v baráži prekvapujúco vyradili Talianov po výsledkoch 1:0 a 0:0. Tím trénera Janneho Andersson sa na šampionáte spoliehal na mená ako Emil Forsberg (RB Lipsko), Victor Lindelöf (Manchester United), Mikael Lustig (Celtic Glasgow), či Ola Toivonen (Toulouse).Švédi v základnej F-skupine zdolali Kórejskú republiku 1:0, potom ale po dráme prehrali s obhajcami titulu Nemcami 1:2. Do elitnej šestnástky ich katapultovalo dominantné víťazstvo 3:0 nad Mexikom. V osemfinále vyradili Švajčiarov 1:0 a stop im v osmičke vystavili Angličania, ktorí vyhrali 2:0.