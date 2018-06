Dojčan strieda Kostelníka na poste trénera futbalistov Skalice

Kostelník bol hlavným trénerom Záhorákov dve sezóny, počas ktorých s mužstvom obsadil v druhej najvyššej súťaži tretie a druhé miesto.

Skalica 7. júna (TASR) – V mužstve MFK Skalica, ktoré v uplynulej sezóne skončilo na druhej priečke v 2. futbalovej lige a neuspelo v baráži o Fortuna ligu v dvojzápase so susednou Senicou, prišlo k trénerskej zmene. Od sezóny 2018/19 povedie mužstvo Jozef Dojčan, ktorý nahradil Jozefa Kostelníka.



Kostelník bol hlavným trénerom Záhorákov dve sezóny, počas ktorých s mužstvom obsadil v druhej najvyššej súťaži tretie a druhé miesto. V uplynulej sezóne s mužstvom bojoval v baráži o postup do Fortuna ligy s FK Senica. V domácom stretnutí Skaličania vyhrali 2:1, ale vonku prehrali 0:1, čo znamenalo záchranu pre Senicu. "V Skalici som našiel dobré podmienky pre futbal. Mužstvo počas dvoch rokov preukázalo progres a neustále sa zlepšovalo. Klubu prajem do budúcnosti, aby naplnil svoje ambície, lebo potenciál na to má," uviedol pre TASR Kostelník.



Dojčan v úvode roka získal najvyššie trénerské vzdelanie UEFA Pro licenciu. Dojčan bol aj kandidátom na reprezentačného trénera v mládežníckych kategóriách, ale nakoniec sa rozhodol pre možnosť pôsobiť u mužov Skalice. V klube pôsobí už dve sezóny ako hlavný tréner v dorasteneckej kategórii U19. V minulej sezóne s ňou zvíťazil v druhej najvyššej súťaže, teraz je s ňou dve kolá pred koncom takisto na prvom mieste. V minulosti pôsobil ako asistent vo fortunaligovom klube FK Senica.



Zmluvu pri prvom mužstve podpísal na tri roky. "Je to veľká zmena. Na prácu s mužmi sa teším. Verím, že sa mi podarí nadviazať na prácu trénera Kostelníka. V predchádzajúcich dvoch sezónach sme hrali o čelo tabuľky a ja spravím všetko preto, aby sa v nasadenom trende pokračovalo a aby sme boli úspešní," poznamenal nový kormidelník.