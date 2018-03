D.Silva zariadil výhru Manchestru City, Guardiola: Udával tempo zápasu

Kreatívny stredopoliar rozhodol dvoma gólmi utorňajší zápas 30. kola anglickej Premier League na ihrisku Stoke City.

Londýn 13. marca (TASR) - Španielsky futbalista David Silva je napriek neľahkej životnej situácii oporou Manchestru City. Kreatívny stredopoliar rozhodol dvoma gólmi utorňajší zápas 30. kola anglickej Premier League na ihrisku Stoke City.



Tridsaťdvaročný Silva chýbal minulý týždeň v odvetnom dueli osemfinále Ligy majstrov proti FC Bazilej (1:2). Tréner Pep Guardiola ho pustil na návštevu manželky a trojmesačného syna Matea, ktorý je od narodenia pod lekárskym dohľadom, pretože prišiel na svet predčasne. "Keď hrám futbal, nemyslím na nič iné. V osobnom živote to máme teraz veľmi náročné, ale môj syn bojuje a má sa stále lepšie," citovala Silvu agentúra DPA.



Španielsky reprezentant sa prvýkrát presadil v 10. minúte stretnutia na pôde Stoke City, keď zužitkoval zvnútra 16-ky presnú prihrávku Raheema Sterlinga. Po vyrovnanom úvode získavali postupom času prevahu Guardiolovi zverenci, no svoje príležitosti už v prvom dejstve nedotiahli do gólového konca. Silva si pripísal svoj druhý presný zásah v 50. minúte, keď si vymenil loptu s Gabrielom Jesusom a prekonal vybiehajúceho domáceho brankára Jacka Butlanda. V priebehu druhého polčasu sa hráči na oboch stranách postarali o viacero vzrušujúcich momentov, no domáci Martins-Indi ani hosťujúci Sterling s Walkerom svoje veľké príležitosti nevyužili. City dosiahli svoje 26. víťazstvo v lige a osem kôl pred koncom súťaže majú na čele tabuľky priepastný 16-bodový náskok pred mestským rivalom United.



"Sme blízko, máme veľa bodov. Hrali sme dobre, kontrolovali sme zápas a mali sme dostatok šancí. David Silva udával tempo stretnutia. Má úžasné schopnosti a v ťažkých chvíľach nájde správne riešenie. Teraz máme tri týždne voľno, ideme za lepším počasím do Abú Zabí a vrátime sa ešte silnejší. David s nami do Spojených arabských emirátov nepocestuje, bude v Španielsku so svojou rodinou," vyhlásil Guardiola.



Tréner Stoke Paul Lambert uznal kvality svojho utorňajšieho súpera. "Také dobré mužstvo som veľmi dlho nevidel. Sú na vysokej úrovni, ich silu si uvedomíte až keď proti nim nastúpite. Moji hráči sa však proti nim nevzdávali a určite ich nebudem kritizovať."