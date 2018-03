Dubovský, Hamšík a Moravčík o hráča štvrťstoročia, Zeman: Bol to plán

V tejto ankete hlasovalo 65 ľudí. Hlasovali aj všetci bývalí víťazi, samozrejme okrem tragicky zosnulého Petra Dubovského.

Bratislava 19. marca (TASR) - Prestížna anketa denníka Pravda o Najlepšieho futbalistu roka Slovenskej republiky oslavuje 25 rokov. Jej zakladateľ, športový redaktor a publicista Michal Zeman toto výročie akcentoval rozšírením ankety o kategóriu najlepší Futbalista štvrťstoročia SR. Bude ním jeden z tria Peter Dubovský, Marek Hamšík, Ľubomír Moravčík.



"V tejto ankete hlasovalo 65 ľudí. Hlasovali aj všetci bývalí víťazi, samozrejme okrem tragicky zosnulého Petra Dubovského. Môžem povedať, že v tejto v úvodzovkách miniankete dvanástich víťazov vyhral Dubovský," povedal Zeman a k tejto kategórii sa vyjadril aj obšírnejšie: "Bol to dlhodobý plán. My sme robili anketu aj o najlepšieho Futbalistu a Trénera storočia. A ja si pamätám, že sme dokonca robili aj takú menšiu anketu Futbalista desaťročia. Dvadsaťpäť rokov je dosť významné jubileum, navyše Slovensko má 25 rokov, takže mal som to v pláne už dlhší čas."



V roku 2018, keď si Slovensko pripomína množstvo "osmičkových" výročí, zaveje do ankety v hlavnej kategórii "čerstvý vietor". Obhajcom titulu je Marek Hamšík z SSC Neapol, 30-ročný špílmacher reprezentácie SR je rekordérom ankety. Vyhral ju 6-krát, z toho v uplynulých štyroch rokoch za sebou. Desať rokov anketa nepoznala meno iného víťaza ako Hamšík a Martin Škrtel. "Tento ročník môže priniesť nejaké zmeny. Doteraz sa delili desať rokov o cenu Hamšík a Škrtel. Už minulý rok sa objavilo viacero mladých hráčov na čele s Milanom Škriniarom, ktorý sa dostal do prvej desiatky. A teraz by mohli doterajší tandem suverénov nejakým spôsobom aj rozbiť," poodhalil Zeman.



Od roku 2010 nesie cena pre víťaza meno po Jánovi Popluhárovi, slovenskom Futbalistovi storočia. Vtedy sa začala spolupráca Pravdy so Slovenským futbalovým zväzom (SFZ) pri jej organizácii. Aj prezident zväzu Ján Kováčik si myslí, že tento 25. ročník bude prelomový: "Je 25 rokov od vzniku Slovenskej republiky aj tejto ankety, 80 rokov od vzniku SFZ, sto rokov od vzniku Československa. Osmičkové roky sú prelomové nielen v politických záležitostiach. Myslím si, že tento rok bude prelomový aj v rámci toho, že sa nám vo výsledkoch objavia noví mladí hráči. A veľmi významne zamiešajú karty, aj keď ja nepoznám výsledky. Teší ma, že mladí sa presadzujú a presadzujú sa v dobrých ligách a dobrých mužstvách, že podávajú stabilné výkony a kluby o nich majú záujem. Iba si želám, aby zostali takí, ako sú teraz, skromní, lebo takých ich mám rád a takých si ich vážim."