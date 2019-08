Futbalista Dúbravka má nových spoluhráčov

Z francúzskeho Nice prestúpil útočník Allan Saint-Maximin, z nemeckého Eintrachtu Frankfurtu prišiel na hosťovanie obranca Jetro Willems.

Londýn 2. augusta (TASR) - Anglický futbalový klub Newcastle United získal pred novou sezónou dve nové posily. Z francúzskeho Nice prestúpil útočník Allan Saint-Maximin, z nemeckého Eintrachtu Frankfurtu prišiel na hosťovanie obranca Jetro Willems. Súčasťou dohody o výpožičke je opcia na trvalý prestup.



Dvadsaťdvaročný Saint-Maxim je reprezentant do 21 rokov, so "strakami" podpísal zmluvu na šesť rokov a podľa agentúry AFP stál 20 miliónov libier. V Ligue 1 debutoval už ako 16-ročný v drese St. Étienne. "Som nadšený, že sa nám podarilo Allana dotiahnuť do St. James Parku. Je veľmi talentovaný a určite ho čaká veľká budúcnosť," povedal tréner Steve Bruce na webe Newcastlu. Dvojica "prírastkov" sa v mužstve stretne aj so slovenským brankárom Martinom Dúbravkom.