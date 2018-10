Duda strelil šesť gólov, Kalou už pozerá do katalógu s hodinkami

Chvíľa 23-ročného rodáka zo Sniny prišla už v 7. minúte, keď si po krížnom centri do pokutového územia spracoval loptu a presnou strelou k vzdialenejšej žrdi otvoril skóre duelu.

Berlín 22. októbra (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Ondrej Duda strelil v aktuálnom ročníku najvyššej nemeckej bundesligy šesť gólov a od víťazstva v stávke so spoluhráčom z Herthy Berlín Salomonom Kalouom o luxusné hodinky značky Rolex ho delia už iba dva presné zásahy.



"Pre tím je dobré, že Ondrej Duda opäť skóroval. Dúfam, že ešte strelí veľa gólov. Ak vyhrá stávku, nemám problém zaplatiť. Už teraz pozerám do katalógu," cituje slová krídelníka z Pobrežia Slonoviny internetový portál berliner-kurier.de.



Duda sa strelecky presadil aj v nedeľňajšom zápase 8. kola, v ktorom jeho Hertha remizovala na domácej pôde s Freiburgom 1:1. Chvíľa 23-ročného rodáka zo Sniny prišla už v 7. minúte, keď si po krížnom centri do pokutového územia spracoval loptu a presnou strelou k vzdialenejšej žrdi otvoril skóre duelu. "Dostal som peknú prihrávku od Pera Skjelbreda. Dobre som to trafil pravou nohou. Som za to rád," povedal Duda pre klubový web. Tiež ale neskrýval sklamanie, že Hertha nezabodovala naplno.



Tridsaťtriročný Kalou si uvedomuje, že situácia je vážna. "O jeho kvalitách niet pochýb. Každý deň vidíme na tréningu, čo dokáže. Už ho nenechám kopať priame kopy. Tie budem kopať radšej ja," žartoval na Dudovu adresu.