Duel v Marseille sa skončil šarvátkou, Morel: Nebolo to o futbale

Paríž 19. marca (TASR) - Útočník Lyonu Memphis Depay rozhodol gólom v poslednej minúte nedeľňajšieho zápasu francúzskej futbalovej ligy o víťazstve svojho mužstva v Marseille 3:2. Po záverečnom hvizde rozhodcu sa pri odchode do šatní strhla šarvátka, do ktorej sa zapojili viacerí hráči oboch mužstiev.



Iniciátorom konfliktu mal byť obranca hostí Marcelo, ktorý údajne adresoval hráčom Marseille posmešné slová. Incident pokračoval aj v útrobách Stade Velodrome, keď sa do potýčky dostali domáci obranca Adil Rami a brankár Lyonu Anthony Lopes. Zasahovať musela bezpečnostná služba. "Bol som nahnevaný, keď som to videl. Toto nebolo o futbale, nepotrebujeme takéto momenty," citovala agentúra AP obrancu hostí Jeremyho Morela.



Podľa domáceho stredopoliara Floriana Thauvina sa zachovali hráči Lyonu neprofesionálne. "Po zápase sa nám posmievali, neprejavili žiadny rešpekt. Marcelo by sa nemal takto správať, bolo to z jeho strany nevhodné."



Lyon tak po plnom bodovom zisku stráca zo štvrtého miesta v ligovej tabuľke na Marseille už len dva body.