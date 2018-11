EURÓPSKA LIGA: Chelsea i Arsenal postúpili

Francúzsky reprezentant a úradujúci majster sveta Girouda skóroval za klub prvýkrát po pol roku.

Londýn 9. novembra (TASR) - Dva londýnske kluby Chelsea a Arsenal si vo štvrtok zabezpečili postup do vyraďovacej fázy futbalovej Európskej ligy. "The Blues" vyhrali v L-skupine na trávniku BATE Borisov 1:0 gólom Oliviera Girouda, "kanonierom" stačila v E-skupine aj domáca bezgólová remíza so Sportingom Lisabon.



Francúzsky reprezentant a úradujúci majster sveta skóroval za klub prvýkrát po pol roku. "Som šťastný za neho, pretože je pre nás dôležitý hráč. Veľmi dobre viem, že útočníci potrebujú dávať góly a pre jeho sebadôveru je to podstatné," citovala agentúra AP trénera Maurizia Sarriho. "Súper hral veľmi hlboko, ťažko sme sa proti nemu presadzovali. Hrali súdržne, dobre bránili a mali nebezpečné protiútoky. Pred gólom som dostal dobrý center od Emersona a presne takto to musíme robiť častejšie. Sme spokojní s tromi bodmi a s postupom do ďalšej fázy," uviedol Giroud pre klubovú stránku.



Chelsea neprehrala ani v 17. vystúpení v sezóne, dosiahla 14 víťazstiev.



Arsenal napriek prevahe nedokázal proti Sportingu skórovať a pred uplynutím úvodnej pol hodiny zápasu prišiel o útočníka Dannyho Welbecka, ktorý musel opustiť ihrisko na nosidlách pre zranenie členka. "Dannyho zranenie je pravdepodobne vážne, nebol to pekný pohľad. Všetci naňho myslíme," uviedol brankár Petr Čech.



Zverenci Unaia Emeryho neokúsili trpkosť prehry v 15. zápase v sérii. "Hostia boli veľmi dobre organizovaní. Chceli sme hrať pokojne a utvárať si šance, čo však nebolo vôbec ľahké. V súboji bolo veľa pozitívnych momentov z našej strany. Chceme vyhrať skupinu, to je náš hlavný cieľ. Dannyho zranenie nás veľmi mrzí. Dovtedy hral dobre a vypracoval si aj nejaké príležitosti. Podrobil sa vyšetreniam v nemocnici a čakáme na bližšie informácie. Je veľmi dobrý človek a je prínos pre mužstvo po všetkých stránkach," uviedol pre klubový web kormidelník Arsenalu.