EURÓPSKA LIGA: Domáci musia v odvetách doháňať manko

Odvetné zápasy štvrťfinále EL 2017/18 - štvrtok 21.05 h:



Olympique Marseille - RB Lipsko /prvý zápas 0:1, rozhoduje: Björn Kuipers (Hol.)/

CSKA Moskva - Arsenal Londýn /prvý zápas 1:4, rozhoduje: Felix Zwayer (Nem.)/

Sporting Lisabon - Atletico Madrid /prvý zápas 0:2, rozhoduje: Milovan Ristič (Srb.)/

Red Bull Salzburg - Lazio Rím /prvý zápas 2:4, rozhoduje: Damir Skomina (Slovin.)/

Bratislava 12. apríla (TASR) - Všetky štyri domáce tímy musia vo štvrtkových odvetách štvrťfinále Európskej ligy 2017/2018 doťahovať náskok súpera. Pred týždňom si dobrú východiskovú pozíciu v prvých dueloch vytvorili spolufavoriti súťaže Arsenal Londýn, Atletico Madrid i Lazio Rím. S tesným náskokom ide do odvety RB Lipsko.K semifinálovým bránam má najbližšie londýnsky Arsenal. "Kanonieri" si v prvom stretnutí poradili s moskovským CSKA jasne 4:1 a cez víkend natiahli šnúru víťazstiev vo všetkých súťažiach na šesť.vyhlásil stredopoliar Arsenalu Aaron Ramsey. Zverenci kouča Arsene Wengera sú momentálne s 27 gólmi najviac skórujúcim tímom v súťaži. Do zostavy Moskovčanov sa po treste môže vrátiť Kirill Nababkin, no domáci majú pred sebou masívnu úlohu zmazať trojgólové manko.Atletico Madrid pokračuje v snahe o tretie európske finále za päť rokov, do odvety na ihrisku Sportingu Lisabon si berie výsledok 2:0 z prvého zápasu.zdôraznil strelec jedného z dvoch gólov Atletica spred týždňa Antoine Griezmann. Portugalský celok vyhral proti súperom zo Španielska iba jeden z uplynulých šiestich domácich zápasov, v odvete proti Atleticu navyše pre žlté karty nebudú môcť hrať opory Fábio Coentrao a Bas Dost.Salzburg prišiel v prvom zápase s Laziom o úctyhodnú 35-zápasovú sériu bez prehry vo všetkých súťažiach, cez víkend si navyše pripísal ďalšiu v domácej lige na pôde LASK Linz. Doháňať stratu 2:4 proti talianskemu súperovi bude nároćná úloha.povedal kouč Red Bullu Marco Rose. Salzburg je jediným úradujucim majstrom svojej krajiny, ktorý ešte účinkuje v EL. Lazio sa na odvetu naladilo triumfom 2:1 v lige na ihrisku Udinese.Z hľadiska postupových šancí sa zdá byť najotvorenejšia odveta na Stade Vélodrome v Marseille, kde má domáci Olympique za úlohu vymzať deficit 0:1 z Lipska. Hostia cez víkend v lige utrpeli domácu blamáž 1:4 s Leverkusenom, zápas pre zranenie nedohral Naby Keita.povedal pre nemecké médiá. Marseille v prebiehajúcej edícii EL doma ešte neprehralo, v siedmich dueloch sa z triumfu tešilo až šesťkrát.