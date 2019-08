EURÓPSKA LIGA: Dunajská Streda skončila v druhom predkole

odveta 2. predkola EL 2019/2020:

FC Atromitos - FC DAC 1904 Dunajská Streda 3:2 (2:0)



Góly: 22. Katranis, 28. Manoussos (z 11 m), 76. Risvanis - 53. Ramirez, 72. Kalmár (z 11 m). Rozhodovali: Al-Hakim - Culum, Klyver (všetci Švéd.), ŽK: Manoussos, Katranis - Koštrna, Kružliak, Taiwo



Atromitos: Megyeri – Kivrakidis, Risvanis, Goutas, Katranis - Madson, Charisis - Manoussos, Umbides (86. Natsos), Nsikulu (70. Farley) - Vellios (60. Kahila)



Dunajská Streda: Jedlička – Blackman (76. Divkovič), Oravec (62. Veselovský), Kružliak, Koštrna - M. Vida - Taiwo, Ronan, Kalmár, Čmelík (46. K. Vida) - Ramirez



/prvý zápas 2:1, Atromitos postúpil do 3. predkola/



hlas po zápase (RTVS):



Peter Hyballa, tréner DAC: "Gratulujem Atromitosu k postupu do tretieho predkola Európskej ligy. V prvých pätnástich minútach sme hrali dobre, no potom sme dostali veľmi jednoduchý gól, keď si jeden hráč mohol robiť medzi štyrmi našimi, čo len chcel. Potom nastala situácia, o ktorej môžeme diskutovať, do akej miery to môže byť chyba Oravca alebo niekoho iného. Do polčasu sme teda prehrávali 0:2. Do druhého dejstva nastali nejaké zmeny. Čo sme odohrali v druhom polčase, za to som na mojich hráčov veľmi hrdý. Zo štyroch zápasov sme však dostali osem gólov, čo je veľa na postup do tretieho predkola. Som veľmi hrdý na mladý tím, ktorý odovzdal maximum."



Dominik Kružliak, obranca DAC: "Prvý polčas nebol z našej strany dobrý, dostali sme dva góly a skomplikovali sme si situáciu. V druhom polčase sme sa s tým snažili ešte niečo spraviť. Ale bolo to ťažké s týmto súperom, ktorý celý zápas dobre bránil a vyrážal do rýchlych kontier, z čoho aj rozhodol. Dokázali sme vyrovnať na 2:2, mali sme aj ďalšie šance, ale tretí gól dali oni a potom si to už ustrážili. Boli to štyri dobré zápasy v EL, škoda, že nejdem ďalej. Možno o rok."



Ioannis Anastasiou, tréner Atromitosu: "Nebol som spokojný so všetkým, čo sme ukázali, ale najdôležitejší je postup. V prvom polčase sme nedotiahli viaceré dobré príležitosti na tretí gól. V týchto momentoch nám chýbala dostatočná koncentrácia, čo potrebujeme zlepšiť. Povedal som aj hráčom v šatni, že sa vždy treba koncentrovať až do posledného hvizdu rozhodcu. Súper bol v obidvoch zápasoch veľmi nebezpečný a silný. Padlo päť gólov a bol to výborný futbal pre oko diváka."







Atény 1. augusta (TASR) - Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda ukončili účinkovanie v tejto sezóne Európskej ligy v 2. predkole. Vo štvrtkovej odvete prehrali na pôde gréckeho Atromitosu 2:3 a neodčinili domácu prehru 1:2 z úvodného stretnutia. Eric Ramirez a kapitán Zsolt Kalmár po zmene strán vyrovnali, ale gól Spyrosa Risvanisa v 76. minúte definitívne rozhodol o postupujúcom. Druhé predkolo bolo pre zverencov Petra Hyballu konečnou aj v predchádzajúcom ročníku EL.Hostia nechali rovnako ako v prvom stretnutí na lavičke svojho jediného strelca z tohto duelu K. Vidu. Na pravej strane obrany dostal príležitosť Blackman, na pravom krídle Taiwo a na hrote útoku operoval Ramirez. Dunajská Streda potrebovala na postup streliť minimálne dva góly, no v úvode naznačil svoje individuálne možnosti domáci Manoussos. Prvú zaujímavú šancu fortunaligistu mal v 19. minúte po Ronanovom rohovom kope Kalmár, ktorý však hlavičkoval mimo. O tri minúty neskôr sa nevyznamenala defenzíva DAC, do ktorej sa vrútil ľavý bek domácich Katranis, prešiel cez niekoľko protihráčov, prekonal aj Jedličku a otvoril skóre. Ďalšia rana pre hostí prišla už v 28. minúte, Oravec fauloval v šestnástke Manoussosa a ten premenil jedenástku. Vzápätí mohlo byť už 3:0 pre Atromitos, Jedlička zachránil pri čistej šanci osamoteného Velliosa. Nádej Dunajskej Stredy mohol obnoviť Ramirez, ale v príležitosti zaváhal, zvolil prihrávku na Taiwa a ani tá nebola presná. Jedlička v závere zneškodnil pokus Velliosa a Goutas hlavičkoval tesne vedľa, no Atromitos bol aj tak po prvom polčase výrazne bližšie k postupu.Hyballa zareagoval na nepriaznivý vývoj striedaním cez prestávku, K. Vida nahradil Čmelíka. Tento ťah sa vyplatil, práve K. Vida odcentroval z ľavého krídla, lopta sa odrazila k Ramirezovi, ktorý tentoraz nezaváhal a znížil. V 58. minúte Dunajskostredčania takmer vyrovnali, keď vybojovali loptu na súperovej polovici a K. Vida po nábehu zakončil tesne vedľa. Druhé dejstvo bolo v podaní DAC vydarenejšie a po týchto momentoch jeho futbalisti ožili ešte viac. Ďalší striedajúci hráč Veselovský poslal center z ľavej strany, Taiwo nebol pri lopte včas a nepotrestal zaváhanie domácej defenzívy. V 71. minúte získal Blackman jedenástku pre hostí, z bieleho bodu skóroval Kalmár a opäť zdramatizoval dvojzápas - 2:2. O päť minút neskôr však vrátil Atromitos do vedenia hlavičkou Risvanis, keď ho po priamom kope Umbidesa neustrážili dvaja obrancovia DAC. V závere riadneho hracieho a na začiatku nadstaveného času mali hostia dve obrovské možnosti na ďalšie vyrovnanie, pokus Kalmára vyhlavičkoval z prázdnej bránky Kahila a následne Megyeri vyrazil strelu M. Vidu. Kalmár ešte v 97. minúte ďalekonosným pokusom z priameho kopu opečiatkoval žrď. Zázrak sa už nekonal a fortunaligový vicemajster nepostúpil do 3. predkola druhej najprestížnejšej európskej súťaže.