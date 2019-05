EL: Emery po triumfe Arsenalu nad Valenciou: Šance na postup sú 50:50

Arsenal strhol vedenie na svoju stranu vďaka dvom presným zásahom Alexandra Lacazettea.



Bratislava 3. mája (TASR) - Futbalisti Arsenalu Londýn sa po sérii troch prehier v anglickej Premier League dokázali otriasť. V úvodnom semifinále Európskej ligy UEFA zdolali Valenciu 3:1. Tréner Gunners Unai Emery však tlmí prílišný optimizmus a tvrdí, že pred budúcotýždňovou odvetou na štadióne Mestalla (10. mája) je všetko otvorené.



"Na domácej pôde sme dosiahli dobrý výsledok, postupové šance však vidím 50:50. Odveta bude veľmi náročná. Úvodný zápas sa pre nás nezačal dobre, inkasovali sme rýchly gól. Mužstvo sa však nepoložilo a ešte do prestávky sme dvakrát skórovali. Na chalanov som hrdý. Otočiť zápas proti takému kvalitnému tímu nie je vôbec jednoduché," povedal pre akreditované médiá Emery, pre ktorého má konfrontácia s Valenciou špeciálny náboj. V rokoch 2008-2012 totiž sedel na lavičke tímu španielskej La Ligy.



Arsenal strhol vedenie na svoju stranu vďaka dvom presným zásahom Alexandra Lacazettea. Konečný výsledok stanovil v nadstavenom čase gabonský kanonier Pierre-Emerick Aubameyang. "Chceme vyhrať Európsku ligu, získať cennú trofej a zároveň si vybojovať miestenku v novom ročníku Ligy majstrov. Na ceste do vytúženého finále v Baku však musíme prekonať náročnú prekážku. Výsledok 3:1 je sľubný, ale ešte nie je rozhodnuté," zdôraznil Lacazette.



Tréner Valencie Marcelino Garcia Toral bol po prehre na Emirates Stadium rozčarovaný. "Až do prvého gólu Arsenalu sme mali zápas úplne pod kontrolou, potom sme však začali zmätkovať. Lacazette s Aubameyangom sú kvalitní útočníci. Obaja ukázali, prečo za nich Arsenal zaplatil milióny. Sú to hráči, ktorí dokážu potrestať aj tú najmenšiu chybu," citovala slová kouča Valencie agentúra AFP.



Po šortkovom meraní síl v Londýne majú Arsenal s Valenciou vyrovnanú vzájomnú bilanciu v európskych klubových súťažiach - dve víťazstva, dve remízy a dve prehry. "V odvete urobíme všetko pre to, aby sme naklonili misky váh na našu stranu a postúpili do finále. Verím, že s pomocou skvelých fanúšikov sa nám to podarí, Valencia si zaslúži hrať o trofej v Európskej lige," uviedol pre uefa.com obranca Gabriel.