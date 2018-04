EL: Favoriti Arsenal a Atletico vykročili za postupom víťazne

Odvety sú na programe vo štvrtok 12. apríla.



prvé zápasy štvrťfinále EL 2017/2018:



RB Lipsko - Olympique Marseille 1:0 (1:0)



Gól: 45.+1 Werner, ŽK: Laimer - Kamara, Sarr, rozhodoval: Mallenco (Šp.)



Arsenal Londýn - CSKA Moskva 4:1 (4:1)



Góly: 9. a 28. Ramsey, 23. a 35. Lacazette (prvý z 11 m) - 15. Golovin, ŽK: Xhaka, Bellerin - Dzagojev, Musa, Ščennikov, Akinfejev, rozhodoval: Královec (ČR)



Atletico Madrid - Sporting Lisabon 2:0 (2:0)



Góly: 1. Koke, 40. Griezmann, ŽK: Niguez, Savič, Koke - Coentrao, Piccini, Dost, Karasev (Rus.)



Lazio Rím - Red Bull Salzburg 4:2 (1:1)



Góly: 8. Lulič, 49. Parolo, 74. Anderson, 76. Immobile - 30. Berisha (z 11m), 71. Minamino, ŽK: Basta, Lulič, Parolo - Schlager, Samassekou, rozhodoval Hategan (Rum.)



zápasový kalendár EL 2017/2018:



12. apríla: odvety štvrťfinále



26. apríla: 1. zápasy semifinále



3. mája: odvety semifinále



16. mája: finále (Lyon)

Bratislava 6. apríla (TASR) - Favoriti na celkový triumf v Európskej lige 2017/2018 Arsenal Londýn a Atletico Madrid zvládli domáce úvodné štvrťfinálové súboje. "Kanonieri" si poradili s moskovským CSKA jasne 4:1, "Los Colchoneros" zdolali lisabonský Sporting 2:0. V ďalších stretnutiach vyhralo Lazio Rím nad Salzburgom 4:2 a Lipsko nad Marseille tesne 1:0.Duel na madridskom štadióne Wanda Metropolitano mal bleskový štart. Po chybe v rozohrávke hostí sa lopta dostala k Diegovi Costovi, ten ju posunul na Kokeho a po 22 sekundách bolo 1:0. Domáci pokračovali v tlaku a Diego Godin mohol po rohu zvýšiť, no brankár Rui Patricio stihol zasiahnuť. Hostia odpovedali v 13. minúte, hlavička Basa Dosta minula bránku. V ďalšom priebehu tempo upadlo. V 32. minúte mal vyrovnanie na kopačke Gelson Martins, ale neobstrelil Jana Oblaka. Päť minút pred prestávkou udreli opäť domáci, po veľkej chybe stopéra Jeremyho Mathieua, ktorému prešla lopta pomedzi nohy, sa dostal za obranu Antoine Griezmann a upravil na 2:0. Tretí gól mohol pridať po zmene strán Costa, ale sám pred Patriciom zahodil tutovku. Na ďalšie minúty to bola posledná väčšia šanca. Sporting sa snažil vpredu niečo vymyslieť, ale proti prepracovanej defenzíve domácich to mal veľmi ťažké a jeho útoky boli jalové. Na druhej strane pohrozil hlavičkou po rohu Costa. V 82. minúte neuspel zblízka ani Juanfran. V 90+2 min nepremenil tutovku hosťujúci Fredy Montero a tak si Madridčania zoberú do Lisabonu náskok 2:0. Atletico nedostalo gól na domácej pôde už vyše 820 minút. V nedeľu ho čaká ligové derby s Realom Madrid.Aj Arsenal mal dobrý, i keď nie až taký rýchly štart do zápasu. Hector Belerin našiel prízemným centrom v šestnástke Aarona Ramseyho a ten rozvlnil sieť už v 9. minúte. Hostia síce v vyrovnali po štvrťhodine po peknom priamom kope Alexandra Golovina, ale v ďalšom priebehu už padali góly len do ich siete. V 23. minúte zvýšil na 2:1 z penalty Alexandre Lacazette. O päť neskôr sa efektnou pätičkou vo výskoku presadil opäť Ramsey a svoj druhý gól zaznamenal aj Lacazette. V 56. minúte si Igor Akinfejev poradil s peknou strelou Henrika Mchitarjana, na druhej strane ohrozil Petra Čecha Pontus Wernbloom. Ramsey mohol skompletizovať hetrik v 78. minúte, ale napálil len do žrde. Arsenal tak vyhral už piaty zápas v rade.Salzburg nepredĺžil svoju sériu bez prehry v európskych súťažiach na dvadsať zápasov, keď vo štvrtok prehral na štadióne Lazia Rím 2:4. Na prvý gól Senada Luliča z 8. minúty odpovedal po polhodine hry z penalty Valon Berisha. V 49. minúte išli Rimania opäť do vedenia zásluhou efektnej pätičky Marca Parola. V 71. síce vyrovnal Japonec Takumi Minamino, ktorý vybehol na ihrisko iba pár sekúnd predtým, no o chvíľu viedli domáci už o dva góly. Krátko po sebe sa presadili Felipe Anderson a Ciro Immobile.V poslednom zápase zvíťazili hráči RB Lipsko doma nad Olympique Marseille tesne 1:0. O jediný presný zásah sa postaral v nadstavenom čase prvého polčasu po rýchlom brejku Timo Werner.