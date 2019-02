EURÓPSKA LIGA: Inter hrá vo Viedni, obaja českí zástupcovia začnú doma

1. zápasy 16/finále Európskej ligy

utorok 12. februára:



Fenerbahce Istanbul - Zenit Petrohrad



štvrtok 14. februára:



Rapid Viedeň - Inter Miláno /18.55/

Slavia Praha - KRC Genk /18.55/

FK Krasnodar - Bayer Leverkusen /18.55/

Stade Rennes - Betis Sevilla /18.55/

Olympiakos Pireus - Dynamo Kyjev /18.55/

Lazio Rím - FC Sevilla /18.55/

BATE Borisov - FC Arsenal Londýn /18.55/

Galatasaray Istanbul - Benfica Lisabon /18.55/

Viktoria Plzeň - Dinamo Záhreb /21.00 h/

FC Bruggy - FC Salzburg /21.00 h/

FC Zürich - SSC Neapol /21.00 h/

Malmö FF - FC Chelsea Londýn /21.00 h/

Šachtar Doneck - Eintracht Frankfurt /21.00 h/

Celtic Glasgow - FC Valencia /21.00 h/

Sporting Lisabon - FC Villarreal /21.00 h/



kalendár EL 2018/2019:



14. februára: 1. zápasy 16-finále

21. februára: odvety 16-finále

22. februára: žreb osemfinále

7. marca: 1. zápasy osemfinále

14. marca: odvety osemfinále

15. marca: žreb štvrťfinále a semifinále

11. apríla: 1. zápasy štvrťfinále

18. apríla: odvety štvrťfinále

2. mája: 1. zápasy semifinále

9. mája: odvety semifinále

29. mája: finále (Olympijský štadión, Baku)

Bratislava 14. februára (TASR) - Futbalová Európska liga UEFA 2018/19 ponúkne vo štvrtok 15 úvodných šestnásťfinálových zápasov. Jarná fáza tejto súťaže sa však začala už v utorok, keď Fenerbahce Istanbul doma zdolal Zenit Petrohrad 1:0. V akcii budú aj viaceré kluby so slovenskými legionármi.Druhý tím talianskej Serie A SSC Neapol nastúpi v Zürichu proti domácemu FC. V nominácii na zápas už nefiguruje slovenský reprezentant Marek Hamšík, ktorý mieri do čínskeho klubu Ta-lien I-Fang.povedal tréner Carlo Ancelotti na svojom webe. Neapol v generálke na zápas remizoval v domácej súťaži 0:0 na ihrisku Fiorentiny.Rakúsko-taliansku konfrontáciu ponúkne duel Rapidu Viedeň s Interom Miláno. Tím slovenského obrancu Milana Škriniara sa s Rapidom stretol iba raz v prvom kole Pohára UEFA v sezóne 1990/1991. Inter postúpil ďalej celkovým skóre 4:3, no v prvom dueli no Viedni prehral 1:2. V uplynulých siedmich zápasoch proti rakúskym klubom uspel Inter šesťkrát.Obaja českí zástupcovia sa predstavia na domácej pôde. Viktoria Plzeň v kádri s Matúšom Kozáčikom, Patrikom Hrošovským a Romanom Procházkom privíta Dinamo Záhreb, Slavia Praha vo svojom strede s Miroslavom Stochom belgický KRC Genk. V českej lige odštartovala uplynulý víkend jarná časť, v lepšej forme sa v nej ukázala Slavia. "Zošívaní" triumfovali 2:0 nad Teplicami, zatiaľ čo Plzeň stratila bod po remíze 1:1 v Mladej Boleslavi.povedal tréner Slavie Jindřich Trpišovský.Na západe Čiech sa pred duelom i počas neho pripravujú mimoriadne bezpečnostné opatrenia, Záhreb totiž do Plzne prídu povzbudiť aj horkokrvní fanúšikovia Dinama. Viktoria chce doma uhrať solídny výsledok, ktorý by ju posunul k postupu.povedal pre klubový web prezident Plzne Tomáš Paclík.O postup zabojujú aj dva londýnske tímy Arsenal a Chelsea. "Gunners" nastúpia v prvom zápase na ihrisku Bate Borisov, na Chelseu čaká švédske Malmö. Najmä "The Blues" majú čo naprávať. V nedeľu v lige prehrali zverenci Maurizia Sarriho s Manchestrom City 0:6. Bola to už ich tretia prehra v uplynulých štyroch zápasoch. Aj preto sa v Anglicku špekuluje o Sarriho pozícii. Tím navyše do konca februára čaká mimoriadne ťažký program. Okrem oboch duelov v EL ho čaká vo FA Cupe vo forme hrajúci Manchester United (18. februára), 24. februára zasa nastúpia vo Wembley vo finále Carabao Cupu proti Manchestru City. Ťažký dvojtýždeň zavŕšia ligovým zápasom proti Tottenhamu Hotspur, tretiemu tímu tabuľky domácej súťaže Premier League.Odvety šestnásťfinále sa budú hrať vo štvrtok 21. februára, o deň neskôr sa vyžrebujú osemfinálové dvojice. V EL sa hrá o priamu miestenku do Ligy majstrov 2019/2020, finále tohto ročníka sa bude hrať 29. mája na Olympijskom štadióne v azerbajdžanskom Baku.