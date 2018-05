EURÓPSKA LIGA: Marseille blízko finále, Wengera čaká jubilejný zápas

Odvety semifinále Európskej ligy UEFA 2017/18, ŠTVRTOK 3. mája (21.05 h)



Atletico Madrid - Arsenal Londýn /prvý zápas 1:1, rozhoduje: Gianluca Rocchi (Tal.)/

FC Salzburg - Olympique Marseille /prvý zápas 0:2, rozhoduje: Sergej Karasev (Rus.)/

Bratislava 3. mája (TASR) - Futbalisti Olympique Marseille sú pred odvetným zápasom semifinále Európskej ligy UEFA 2017/18 vo výhodnej pozícii vďaka domácemu víťazstvu 2:0 nad FC Salzburg. Mužstvo trénera Rudiho Garciu má dvojnásobnú motiváciu postúpiť do finále, ktoré sa uskutoční 16. mája na francúzskej pôde - na štadióne Olympique Lyon.Salzburg stále pomýšľa na vyrovnanie najväčšieho klubového úspechu z roku 1994, keď postúpil do finále Pohára UEFA, potrebuje však zmazať dvojgólové manko. Nádej do radov rakúskeho tímu vlieva fakt, že už v troch domácich zápasoch v tohtoročnej edícii EL dokázal vyhrať troj a viacgólovým rozdielom.vyhlásil pre klubový web ofenzívny stredopoliar Olympique Maxime Lopez.Arsene Wenger chce ukončiť takmer 22-ročné pôsobenie na lavičke Arsenalu Londýn triumfom v EL. V prvom semifinálovom súboji na Emirates Stadium však jeho zverenci dokázali s Atleticom Madrid uhrať iba nerozhodný výsledok 1:1, hoci súper hral už od 10. minúty bez vylúčeného Šimeho Vrsaljka. Na ihriskách španielskych súperov navyše Londýnčanom ruže nezvyknú kvitnúť, z predošlých šiestich zápasov odchádzali "kanonieri" štyrikrát ako zdolaní a dvakrát remizovali.Wengera čaká jubilejný 250. zápas v európskych pohároch, viac ich má na konte iba Alex Ferguson (269).vyhlásil nigérijský útočník "kanonierov" Alex Iwobi. Jeho tím za každú cenu potrebuje v Madride skórovať, nebude to však ľahké, keďže Atletico doma naposledy inkasovalo 20. januára. Španielsky tím usiluje o tretiu finálovú účasť v EL od roku 2010, vo vitríne má dve trofeje (2010, 2012).Na víťaza EL čaká miestenka v skupinovej fáze Ligy majstrov 2018/19.