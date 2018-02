EURÓPSKA LIGA: Plzeň s triom Slovákov v osemfinále proti Lisabonu

Hlasy po žrebe (zdroj. uefa com):



Peter Stöger, tréner Borussie Dortmund: "Pre rakúskeho trénera je niečo výnimočné hrať proti tímu z rodnej krajiny. Som veľmi spokojný so žrebom. Salzburg je pre nás veľká výzva. Má mladý tím, ktorý predvádza veľmi energický futbal."



Clemente Villaverde, riaditeľ Atlética Madrid: "Európska liga je súpťaž, ktorá nám v minulosti dala veľmi veľa a urobíme všetko pre to, aby sme ju opäť vyhrali. Ak chceme pomýšľať na celkový triumf, musíme zdolať aj takých silných súperov, akým je AC Miláno."



Radim Řezník, obranca Plzne: "Pre nás je super, že nemusíme cestovať niekam do Ruska. Sporting som si želal, je to atraktívny súper."



Žreb osemfinále EL 2017/2018:



Lazio Rím - Dynamo Kyjev



RB Lipsko - Zenit Petrohrad



Atletico Madrid - Lokomotiv Moskva



CSKA Moskva - Olympique Lyon



Olympique Marseille - Athletic Bilbao



Sporting Lisabon - Viktória Plzeň



Borussia Dortmund - FC Salzburg



AC Miláno - Arsenal Londýn



kalendár žrebov EL 2017/2018:



16. marca: žreb štvrťfinále (Nyon)



13. apríla: žreb semifinále a finále (Nyon)



zápasový kalendár EL 2017/2018:



8. marca: 1. zápasy osemfinále



15. marca: odvety osemfinále



5. apríla: 1. zápasy štvrťfinále



12. apríla: odvety štvrťfinále



26. apríla: 1. zápasy semifinále



3. mája: odvety semifinále



16. mája: finále (Lyon)

Nyon 23. februára (TASR) - Futbalisti Viktorie Plzeň sa v osemfinále Európskej ligy UEFA 2017/2018 stretnú so Sportingom Lisabon. Rozhodol o tom piatkový žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone. V kádri českého klubu, ktorý začne na portugalskej pôde, figurujú aj slovenskí legionári Matúš Kozáčik, Patrik Hrošovský a Marek Bakoš.Šlágrom osemfinálového programu budú duely medzi AC Miláno a Arsenalom Londýn. Oba tímy sa v európskych klubových súťažiach stretli šesťkrát. AC i Arsenal vyhrali dva zápasy, ďalšie dva sa skončili remízou. Naposledy narazili na seba v osemfinále Ligy majstrov 2011/2012. "Rossoneri" triumfovali doma 4:0, no do štvrťfinále napokon postúpili s odretými ušami, keď na Emirates Staium prehrali v odvete 0:3. V sezóne 2007/2008 boli v rovnakej fáze LM úspešnejší "kanonieri" po bezgólovej domácej remíze a víťazstve 2:0 na San Sire.Pri žrebe neboli tímy rozdelené na nasadené a nenasadené. Neprípustná bola iba konfrontácia ruských tímov a ukrajinského Dynama Kyjev. Prvé zápasy osemfinále sú na programe vo štvrtok 8. marca, odvety sa uskutočnia o týždeň neskôr. Finále sa bude hrať 16. mája v Lyone.