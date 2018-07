EL: Podľa Rossiho chýbala DAC v závere kondícia, v zostave má na výber

Hráči očakávajú, že gruzínske mužstvo sa bude pred domácimi divákmi prezentovať ofenzívnejšie.

Tbilisi 18. júla (TASR) - Tréner Marco Rossi nebol deň pred odvetou 1. predkola futbalovej Európskej ligy na pôde Dinama Tbilisi (štvrtok, 19.00 SELČ, prvý zápas 1:1) stopercentne rozhodnutý o zložení základnej zostavy FC DAC 1904 Dunajská Streda. K dispozícii už má aj panamského obrancu Erica Davisa, ktorý s tímom trénuje od piatka a kondične by mal zvládnuť celý zápas. Z domáceho kádra trénera Kachabera Kačaravu mal zdravotné problémy jedine Luka Kapianidze, 19-ročný obranca však nepatrí ku kľúčovým členom.



"Na majstrovstvách sveta odohral iba skupinovú fázu, pretože potom už bola Panama doma rovnako ako Taliansko či Slovensko. Všetci hráči sú v poriadku, pravdepodobne niekoho vymením, nie je to však isté. Uvidíme na tréningu, uvidíme vo štvrtok," povedal taliansky kouč na stredajšej predzápasovej tlačovej konferencii, po ktorej mohol dolaďovať detaily na oficiálnom tréningu na takmer 55-tisícovom národnom Štadióne Borisa Paichadzeho, kde sa uskutoční aj súboj.



Rossi naordinoval v úvodnom meraní síl zverencom rozostavenie s troma obrancami, ktorý však cez polčas upravil na 4-3-3: "V prvom polčase sme boli lepší, no podľa môjho názoru to bolo kondíciou. V úvodnom zápase sme to kondične zvládali približne 60 minút, teraz dúfame, že to bude 90 minút. Nie je dôležitý systém, ale spôsob, akým ho uplatňujete. Rozhodnem sa na poslednú chvíľu, momentálne sú v hre obe možnosti."



Hráči očakávajú, že gruzínske mužstvo sa bude pred domácimi divákmi prezentovať ofenzívnejšie. Musia však pracovať aj s verziou, že sa vďaka gólu strelenému na ihrisku súpera zameria na udržanie čistého konta. Podľa Rossiho je Dunajská Streda nachystaná na všetky alternatívy: "Pokúsime sa zvíťaziť, vieme, že to nebude ľahké. My sme nikdy nič nemali jednoduché. Nie je podstatné, či dáme gól v prvej, alebo v poslednej minúte. V poslednej to môže byť práveže perfektné, lebo protivníkovi už nezvýši čas na odpoveď. Výsledok 0:0 posunie ďalej Dinamo, nevieme, ako bude hrať, my sa pripravujeme na akúkoľvek taktiku. Proti defenzívnemu prístupu budeme hrať otvorenejšie."



Pre 53-ročného Rossiho bude štvrtkový duel rozlúčkou na lavičke DAC, v najvyššej slovenskej súťaži a v prípade postupu aj v ďalšom predkole už fortunaligistu trénersky povedie Nemec Peter Hyballa: "Pre mňa je dôležitý každý zápas, ale tento je možno o čosi dôležitejší pre hráčov a klub. Nový tréner príde do toho istého prostredia. Rozmýšľame, ako keby sme mali spolupracovať ďalší rok. Urobíme všetko, aby sme sa dostali do nasledujúceho predkola, naši hráči si veria. Pochopiteľne, rešpektujeme aj silu súpera, Dinamo má svoju históriu, disponuje mladými a talentovaný futbalistami."



Aj podľa kapitána Marina Ljubičiča je nálada v šatni dobrá: "Vieme, za akým účelom sme sem prišli. Sme pripravení, dúfam, že to zvládneme v náš prospech. Keď splníme všetko, čo od nás tréner chce, nemusíme sa obávať o výsledok."



