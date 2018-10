EURÓPSKA LIGA: Považanec skóroval za Jablonec: Mali sme na viac

V zápase 3. kola skupinovej fázy EL strelil slovenský futbalista jediný gól českého tímu a v druhom polčase mal na kopačke aj druhý, ale súperov brankár Nenad Erič mu veľkú šancu zneškodnil.

Jablonec 26. októbra (TASR) - Slovenský futbalista Jakub Považanec bol ústrednou postavou FK Jablonec pri štvrtkovej domácej remíze 1:1 s kazašskou Astanou. V zápase 3. kola skupinovej fázy Európskej ligy UEFA strelil jediný gól českého tímu a v druhom polčase mal na kopačke aj druhý, ale súperov brankár Nenad Erič mu veľkú šancu zneškodnil.



"Je to škoda, chceli sme zvíťaziť. Bod síce berieme, ale predsa len je to pre nás málo. Mali sme na viac, už aj kvôli tomu, že sme išli rýchlo do vedenia a začali sme úplne inak ako s Dynamom Kyjev, keď sme dostali rýchle dva góly. O náskok sme, bohužiaľ, po našej chybe prišli," ľutoval 27-ročný stredopoliar, ktorý gólom do siete Astany nadviazal na svoje dva presné zásahy proti 1. FK Příbram v českej lige.



Považanec sa presadil už vo 4. minúte, keď sa dostal v pokutovom území k zrazenej prihrávke Tomáša Holeša a zo šiestich metrov otvoril skóre. Hostia ale kontrovali už o sedem minút neskôr, keď sa presadil Pedro Henrique. Skóre sa už potom nezmenilo, aj preto, že v druhom dejstve Považancovu pohotovú strelu k tyči v poslednej chvíli vyrazil súperov brankár nohou. "Už som skoro oslavoval, škoda. Videl som brankára, že stojí v strede brány, tak som sa to snažil dať na prvú žrď, ale on to, bohužiaľ, dobre vykryl," opísal situáciu slovenský záložník. "Hráči Astany celý zápas nechali hru na nás. Čakali, že urobíme nejakú chybu alebo že si vybojujú nejakú štandardku. Postupom času sa skôr stiahli dozadu a tú remízu ubránili," uviedol v rozhovore pre iDnes.cz.



Jablonec tak stále čaká na prvé víťazstvo v K-skupine, s dvomi bodmi je na poslednej štvrtej priečke. Na vedúce duo Astana - Dynamo Kyjev stráca tri body. Ak chce zabojovať o postup, musí niektoré herné prvky ešte vylepšiť. "Možno by to chcelo väčší počet hráčov v šestnástke, pretože po centroch sme tam väčšinou boli iba dvaja, čo je málo. Inak si myslím, že sme v tých troch zápasoch hrali celkom dobre, často sme držali loptu a vytvorili si aj nejaké šance a pološance. Predsa len sú súperi v Európskej lige kvalitnejší ako v českej lige," konštatoval Považanec. Hráči Jablonca veria, že v skupine ešte nepovedali posledné slovo. "Kyjev vyhral v Rennes, takže je dvojnásobná škoda, že sme nad Astanou nevyhrali. Skupina by bola ešte viac zamotaná. Teraz nás čaká veľmi dôležitý zápas v Astane a keď sa nám podarí vyhrať alebo aspoň bodovať, tak ešte stále budeme mať nádej na postup. V Astane sa bude hrať na umelej tráve, na ktorú sú domáci zvyknutí, trénujú na nej. Ale my takisto budeme pred tým zápasom na našej umelej tráve trénovať a dúfam, že to zvládneme," dodal bývalý hráč Banskej Bystrice či Dukly Praha.